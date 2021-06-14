Матвиенко: Перехват инициативы соперниками не связан с заменой Зубкова. Марлос неплохо выполнял свои функции

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко после матча с Нидерландами (2:3) ответил на вопросы представителей СМИ.

- Насколько критической оказалась травма Александра Зубкова в матче с Нидерландами? Именно после этого соперник перехватил инициативу...

- Зубков - важный элемент нашей команды, мы на него очень рассчитывали. Жаль, что так получилось. Перехват инициативы соперниками не связан именно с заменой. Каждый, кто выходит на поле, знает, что ему нужно делать. Марлос вышел на замену и, по моему мнению, неплохо выполнял свои функции.

- Какой была психологическая установка на Нидерланды? Чем вам запомнится этот поединок?

- Тем, что для большинства из нас это первый такой крупный турнир. Мы к этому шли, хотели показывать свой футбол, очень старались. Местами, думаю, у нас это неплохо получалось.

- Каково психологическое состояние команды после столь обидного поражения?

- Мы знаем, что у нас еще два очень важных матча, нельзя опускать руки. Вчера все были немножко расстроены, а сегодня уже с новыми силами готовимся к следующим играм.

- Что вы можете сказать о Романе Яремчука как о форварде и как о человеке?

- Здесь много говорить не нужно. Роман - очень хороший человек, сильный нападающий, хищник, против него всегда сложно действовать на тренировках. Я надеюсь, что в дальнейшем он перейдет в топ-клуб.

- Что можете сказать о форварде сборной Северной Македонии Горана Пандеве? Может, вы просматривали матч этой команды с Австрией?

- Вчера успели немного посмотреть первый тайм. Конкретных видеомоментив пока не обращались. Пандев - опытный футболист, поигравший в хороших командах. Заметен его уровень, он хорошо цепляется за мяч. Естественно, он уже не такой быстрый из-за возраста. Однако это не мешает ему показывать хороший уровень игры на таком турнире.

- Матч Голландия - Украина называют самым зрелищным на Евро-2020, а гол Ярмоленко - ярким. Что вы думаете по этому поводу?

- Сегодня, на мой взгляд, чехи уже забили интереснее гол. Что я могу добавить... Мы все стремились к этому, долго шли. Выкладываемся полностью, стараемся показать все, что у нас есть.

- Многие румыны связаны с Украиной. Будут ли они поддерживать сборную в Бухаресте?

- Я очень на это надеюсь. Думаю, что украинская диаспора также придет. Приглашаю всех на стадион, надеюсь на сильную поддержку.

- В матче против Северной Македонии нужно обязательно побеждать?

- Конечно. Мы на каждую игру стремимся выходить, чтобы заработать три очка. Неважно, какая это игра. Так случилось, что это одна из важнейших наших игр на данном этапе, в которой нужно обязательно победить.