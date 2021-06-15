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Трубину набросали полную сетку, Цыганков забил. ВИДЕО с тренировки сборной Украины
Готовимся к Северной Македонии
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Сборная Украины после возвращения из Амстердама провела первую тренировку в Бухаресте, где 17-го июня сыграет с Северной Македонией. Интересно, что занятие проходило на регбийном стадионе, но этот факт никак не повлиял на состояние газона, который был идеальным. На этот раз автор видео Николай Васильков больше внимания уделил Анатолию Трубину и тот пропустил не один гол во время двусторонки на половину поля. На десерт - классный удар от Виктора Цыганкова в верхний угол. Его участие в тренировке особенно обнадеживает в контексте травмы Александра Зубкова.
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