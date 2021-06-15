Чемпионат Европы-2020 набрал обороты и уже начинается второй круг группового раунда. Как и остальные команды, свой матч второго тура проведет сборная Украины. Соперник – Северная Македония.

Украина - Северная Македония. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2020

Матч второго тура группового этапа Группы С состоится 17-го июня 2021-го года в Бухаресте (Румыния). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00. В Украине прямую трансляцию обеспечат телеканалы "Медиа Группа Украина" - "Футбол 1", "Футбол 2", "Украина". До начала матча и после финального свистка на тематических телеканалах ("Футбол 1/2"), будет работать аналитическая студия, посвященная сборной Украины.

Украина - Северная Македония. Где и когда смотреть прямую Интернет трансляцию матча Евро-2020

В Интернете прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечат платформы, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3" и "Украиной". Это, в частности, сервисы Oll.tv, Vodafone TV, Megogo, Киевстар ТВ, Воля ТВ и прочие. Начало прямого видеоэфира – 15:55.

Для тех, у кого не будет возможности посмотреть видеоэфир, UA-Футбол готовит текстовую онлайн-трансляцию матча >>>. Вы сможете следить за событиями поединка в текстовой форме.

Еще один способ не пропустить события матча – АУДИО-трансляция. Это звуковой комментарий событий на поле в живом времени. Аудио-трансляция будет доступна на YouTube-канале "Подкасты UА-Футбол" >>>.