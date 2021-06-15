Денисов: Спросил у Шевченко, знал ли он про Дюмфриса. Он ответил: У них там целая торба таких Дюмфрисов

Директор ТК "Футбол" Александр Денисов высказался о матче Нидерланды - Украина (3:2), который состоялся в первом туре группового этапа Евро-2020.

"Если говорить о психологическом состоянии сборной Украины, то относительно Зинченко и Малиновского - люди играли при высоком прессинге и говорить, что с ними вдруг что-то психологически случилось – очень сложно. Плотность игры такая, что футболист, каждые 20 секунд должен принимать решения.

Сегодня говорил с Андреем Шевченко и спросил у него про Дюмфриса, знал ли он что-то про этого парня, знал ли, что он может такое сотворить, а Андрей Николаевич в ответ: "У них там целая торба таких Дюмфрисов".

Тепловая карта Дюмфриса показывает, что он на нашем левом фланге делал, что хотел. Андрей Шевченко мне сказал, что у него не было альтернативы выпустить кого-то другого на замену вместо Зубкова, кроме Марлоса", - сказал Денисов.