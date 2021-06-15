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Денисов: Спросил у Шевченко, знал ли он про Дюмфриса. Он ответил: У них там целая торба таких Дюмфрисов

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

По итогам матча Нидерланды - Украина

Денисов: Спросил у Шевченко, знал ли он про Дюмфриса. Он ответил: У них там целая торба таких Дюмфрисов

Faisal HQ

Новина українською

Директор ТК "Футбол" Александр Денисов высказался о матче Нидерланды - Украина (3:2), который состоялся в первом туре группового этапа Евро-2020.

"Если говорить о психологическом состоянии сборной Украины, то относительно Зинченко и Малиновского - люди играли при высоком прессинге и говорить, что с ними вдруг что-то психологически случилось – очень сложно. Плотность игры такая, что футболист, каждые 20 секунд должен принимать решения.

Сегодня говорил с Андреем Шевченко и спросил у него про Дюмфриса, знал ли он что-то про этого парня, знал ли, что он может такое сотворить, а Андрей Николаевич в ответ: "У них там целая торба таких Дюмфрисов".

Тепловая карта Дюмфриса показывает, что он на нашем левом фланге делал, что хотел. Андрей Шевченко мне сказал, что у него не было альтернативы выпустить кого-то другого на замену вместо Зубкова, кроме Марлоса", - сказал Денисов.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Нидерланды Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
15.06.2021 в 16:55
Это плохо, что Шева не хочет признавать собственную ошибку при выборе замены.
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TerenceV (Київ)
15.06.2021 в 16:34
Думфріс дуже часто бував відкритий на нашій дальній штанзі. Якщо я це бачив, то, ймовірно, і тренерський штаб це бачив. Чому ж нічого не робили? Якщо нікого було випускати на лівий фланг крім Марлоса, то випустили хоча б Соболя, щоб бігав з тим Думфрісом. До речі, у Австрії на фланзі бігає майже такий самий Лайнер.
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 16:55
Згоден за Соболя. Його після 2:2 обов'язково треба було випускати. Рахунок можна було зберегти тільки посиливши оборону. А Шева в прострації соплі жував.
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