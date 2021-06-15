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Соболь заявил, что в свете травмы Зубкова он готов закрыть позицию левого полузащитника

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Эдуард готов к матчу с Северной Македонией

Соболь заявил, что в свете травмы Зубкова он готов закрыть позицию левого полузащитника

uaf.ua

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь ответил на вопросы представителей СМИ.

- На какие ошибки по итогам матча с Нидерландами обратил внимание Андрей Шевченко?

- У нас еще не было детального разбора. По ходу игры в перерыве Андрей Николаевич вносил коррективы, как нужно действовать во втором тайме. Нам удалось сравнять счет. Иногда ребятам было тяжело. Не очень приятные эмоции, когда ты забиваешь два мяча и пропускаешь на последних минутах. Но нужно забывать эту игру, выносить положительные моменты, думать и готовиться к следующему поединку.

- Как команда будет строить свою игру в матче с Северной Македонией? Стоит ли ждать смелого футбола, учитывая, что Украина - лидер в этом противостоянии?

- У нас перед обедом будет теоретическое занятие. Тренерский штаб укажет, как нам действовать против этого соперника, которые у него сильные и слабые стороны. Также у нас вечером тренировка - теория перенесется на футбольное поле.

- Как вы поднимаете свой боевой дух накануне важных матчей?

- На такие игры особенно настраиваться и не нужно. Конечно, у каждого есть определенные привычки перед поединками. Кто-то вообще не касается телефона, кто-то слушает музыку, читает книги. У каждого по-разному. Я могу послушать перед матчем музыку, но особых ритуалов не соблюдаю.

- Как вы лично воспринимаете тот факт, что впервые находитесь на финальном турнире?

- Это большой футбольный праздник. Каждый мечтает принять участие в чемпионате Европы. Чувствуется атмосфера, особенно после первой игры. Когда ты едешь в автобусе, всюду много фанатов. Осуществилась мечта принять участие в таком турнире. Каждый футболист, который находится в команде, готов выйти на поле и помочь всем, чем сможет.

- Как вы относитесь к возможности сыграть на позиции левого полузащитника, учитывая повреждения Александра Зубкова?

- Это не новая позиция для меня, я к этому действовал на ней. Если вы помните, то играл за "Брюгге" против киевского "Динамо" в Лиге Европы слева в полузащите. Но надеюсь, что в Зубкова все будет хорошо, и он сможет восстановиться к следующей игре.

- В четверг ожидается много украинских болельщиков на трибунах. Как это повлияет на команду?

- Когда присутствует большое количество болельщиков из Украины, создается атмосфера, будто ты играешь дома. У нас и так огромная мотивация, но с фанатами на трибунах она удваивается.

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В статье: Украина Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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LEVgcUqs (Чернігів)
15.06.2021 в 21:44
Не через чур самонадіяно?
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Джин Тоник (R)
15.06.2021 в 20:34
Лучше будь на лавочке.
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