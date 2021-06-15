Тымчик: У меня было микроповреждение, но сейчас уже все в порядке

Хавбек сборной Украины Александр Тымчик ответил на вопросы представителей СМИ.

- Разбирали ли вы уже состав команды Северной Македонии и можете выделить самых опасных игроков этой сборной?

- Мы еще не разбирали эту команду, перед обедом у нас будет теоретическое занятие, тренерский штаб будет давать соответствующую информацию.

- Расскажите, как вы поднимаете свой боевой дух накануне важных матчей.

- Ничего удивительного - слушаем музыку, кто-то читает книги. Сейчас хотим как можно быстрее забыть результат последнего поединка. Мы - профессионалы и готовимся к игре с Северной Македонией с позитивным настроем.

- У вас было незначительное повреждение, но вы уже достаточно долго работаете в общей группе. Можно ли сказать, что вы полностью готовы к игре с Северной Македонией?

- Да, у меня было микроповреждение, но сейчас уже все в порядке. Я готовлюсь в общей группе, работаю со всеми. Тренерский штаб будет решать, получу ли я шанс принять участие в поединке.

- Ожидается, что на матче в четверг будет гораздо больше украинских болельщиков, чем на игре в Амстердаме. Как вы к этому относитесь?

- Всегда приятно играть со зрителями. Даже в Амстердаме было немало наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего поединка. Это для футболиста дополнительная мотивация, когда ты слышишь, что тебя поддерживают с трибун.

- Вы принимали участие в тренировке вчера в Бухаресте. Вместе с вами работал Виктор Цыганков. В каких кондициях он сейчас находится и как выглядит в тренировочном процессе?

- Да, мы проводили вчера вечернюю тренировку. Цыганков работал в общей группе. Я надеюсь, он будет готовиться к следующей игре в своих оптимальных кондициях.