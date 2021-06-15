Вацко: Информация о конфликте Ярмоленко и Марлоса - абсолютный п***еж

Комментатор Виктор Вацко опроверг информацию журналиста Артема Франкова о том, что после матча Украины с Нидерландами (2:3) Андрей Ярмоленко высказал претензии Марлосу .

"Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом.

Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой. Все! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко-Марлос и близко не было. Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись.

И никакого конфликта, никакого напряжения в раздевалке сборной нет – между никем из футболистов. Атмосфера в команде – топ.

И я не понимаю, нахера разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нахера нагнетать, что-то из чего-то высасывая? Если бы это имело под собой хоть немного правды. Но это – абсолютный п***еж. С такими "друзьями" и врагов не надо.

Мы все должны сейчас быть с командой – не мешать, не вредить, поддерживать. А время для анализа, выводов, критики наступит позже – по факту глобального результата.

Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира (речь о проигрыше Испании на ЧМ-2006). Поэтому сейчас – только спокойствие и поддержка. Слава Украине!" – написал Вацко.