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Вацко: Информация о конфликте Ярмоленко и Марлоса - абсолютный п***еж
Информация от комментатора ТК Футбол
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Комментатор Виктор Вацко опроверг информацию журналиста Артема Франкова о том, что после матча Украины с Нидерландами (2:3)
"Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом.
Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой. Все! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко-Марлос и близко не было. Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись.
И никакого конфликта, никакого напряжения в раздевалке сборной нет – между никем из футболистов. Атмосфера в команде – топ.
И я не понимаю, нахера разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нахера нагнетать, что-то из чего-то высасывая? Если бы это имело под собой хоть немного правды. Но это – абсолютный п***еж. С такими "друзьями" и врагов не надо.
Мы все должны сейчас быть с командой – не мешать, не вредить, поддерживать. А время для анализа, выводов, критики наступит позже – по факту глобального результата.
Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира (речь о проигрыше Испании на ЧМ-2006). Поэтому сейчас – только спокойствие и поддержка. Слава Украине!" – написал Вацко.
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