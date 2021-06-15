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Национальная сборная Украины

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Вацко: Информация о конфликте Ярмоленко и Марлоса - абсолютный п***еж

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Информация от комментатора ТК Футбол

Вацко: Информация о конфликте Ярмоленко и Марлоса - абсолютный п***еж

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Комментатор Виктор Вацко опроверг информацию журналиста Артема Франкова о том, что после матча Украины с Нидерландами (2:3) Андрей Ярмоленко высказал претензии Марлосу.

"Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом.

Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой. Все! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко-Марлос и близко не было. Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись.

И никакого конфликта, никакого напряжения в раздевалке сборной нет – между никем из футболистов. Атмосфера в команде – топ.

И я не понимаю, нахера разгонять фейковую историю о нашей команде нашим же медиа перед важнейшим матчем турнира? Нахера нагнетать, что-то из чего-то высасывая? Если бы это имело под собой хоть немного правды. Но это – абсолютный п***еж. С такими "друзьями" и врагов не надо.

Мы все должны сейчас быть с командой – не мешать, не вредить, поддерживать. А время для анализа, выводов, критики наступит позже – по факту глобального результата.

Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которой дошли до четвертьфинала чемпионата мира (речь о проигрыше Испании на ЧМ-2006). Поэтому сейчас – только спокойствие и поддержка. Слава Украине!" – написал Вацко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Марлос Виктор Вацко
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.06.2021 в 19:22
сранков - чмо!
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+1
0
mcloud (Київ)
15.06.2021 в 19:17
якщо Франков та любить закулісні інсайди, то хай розкаже як коментував матчі Десни в Першій лізі за "зігріваючі" напої, і до кінця матчу вижирав їх до дна. Походу з того часу не просихає
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.06.2021 в 19:09
Десь комусь підгорає пересварити команду...
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