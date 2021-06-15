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Национальная сборная Украины

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Откровенно о построении коллектива сборной Украины - фильм Особая атмосфера

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Откровенно о построении коллектива сборной Украины - фильм Особая атмосфера

Скріншот із фільму ТК Футбол

Новина українською

В открытом доступе появилось видео фильма под названием "Особая атмосфера" о построении команды национальной сборной Украины тренерским штабом Андрея Шевченко.

В фильме речь идет об историях дебюта отдельных игроков, о традициях и настроении, сравнение с другими командами.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Евро-2020
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