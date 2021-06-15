Национальная сборная Украины
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Откровенно о построении коллектива сборной Украины - фильм Особая атмосфера
Скріншот із фільму ТК Футбол
В открытом доступе появилось видео фильма под названием "Особая атмосфера" о построении команды национальной сборной Украины тренерским штабом Андрея Шевченко.
В фильме речь идет об историях дебюта отдельных игроков, о традициях и настроении, сравнение с другими командами.
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Источник:Ютуб-канал Великого футболу
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