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Яремчук вошел в топ-10 голеадоров сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Яремчук вошел в топ-10 голеадоров сборной Украины

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Мяч, забитый в ворота сборной Нидерландов в первом матче нашей национальной команды на Евро-2020 (2:3), стал для Романа Яремчука девятым в 25-ти играх за "сине-желтых".

Этот результат позволил форварду бельгийского "Гента" подняться в исторической таблице лучших бомбардиров сборной Украины на восьмое место, догнав Андрея Воробья и Андрея Гусина.

А Андрей Ярмоленко, который провел свой 41-й гол за главную команду страны, еще на шаг приблизился к рекордному показателю Андрея Шевченко (48 мячей).

Яремчук вошел в топ-10 голеадоров сборной Украины - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Роман Яремчук
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
15.06.2021 в 23:58
Непогана конверсія
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