Яремчук вошел в топ-10 голеадоров сборной Украины

Мяч, забитый в ворота сборной Нидерландов в первом матче нашей национальной команды на Евро-2020 (2:3), стал для Романа Яремчука девятым в 25-ти играх за "сине-желтых".

Этот результат позволил форварду бельгийского "Гента" подняться в исторической таблице лучших бомбардиров сборной Украины на восьмое место, догнав Андрея Воробья и Андрея Гусина.

А Андрей Ярмоленко, который провел свой 41-й гол за главную команду страны, еще на шаг приблизился к рекордному показателю Андрея Шевченко (48 мячей).