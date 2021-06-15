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Яремчук вошел в топ-10 голеадоров сборной Украины
Faisal HQ / Автор неизвестен
Этот результат позволил форварду бельгийского "Гента" подняться в исторической таблице лучших бомбардиров сборной Украины на восьмое место, догнав Андрея Воробья и Андрея Гусина.
А Андрей Ярмоленко, который провел свой 41-й гол за главную команду страны, еще на шаг приблизился к рекордному показателю Андрея Шевченко (48 мячей).
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