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Защитник Северной Македонии: Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их в матче с Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Следующий соперник сборной Украины также надеется на успех

Защитник Северной Македонии: Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их в матче с Украиной

uefa.com

Новина українською

Защитник сборной Северной Македонии Кирче Ристевски поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Украины.

"На матч против Украины мы выйдем на 100% готовыми. Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их.

Соперника мы особо не анализировали, думаю, будет матч будет похож на поединок с Австрией. Это будет агрессивная команда, которая захочет навязать темп.

Скоро состоится анализ и начнется подготовка к этому матчу. Посмотрим, что скажет тренер, я пока не вдавался в подробности. Мы должны быть готовы к агрессии и борьбе на поле", – сказал Ристевски.

Напомним, что свой следующий матч на Евро сборная Украины проведет в четверг 17 июня против Северной Македонии.

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В статье: Украина Северная Македония Кирче Ристевски
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Источник:
vecer.mk

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Djibouti (Djibouti)
16.06.2021 в 01:14
Блаблабала
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