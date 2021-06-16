Защитник Северной Македонии: Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их в матче с Украиной

Защитник сборной Северной Македонии Кирче Ристевски поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против Украины.

"На матч против Украины мы выйдем на 100% готовыми. Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их.

Соперника мы особо не анализировали, думаю, будет матч будет похож на поединок с Австрией. Это будет агрессивная команда, которая захочет навязать темп.

Скоро состоится анализ и начнется подготовка к этому матчу. Посмотрим, что скажет тренер, я пока не вдавался в подробности. Мы должны быть готовы к агрессии и борьбе на поле", – сказал Ристевски.