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Защитник Северной Македонии: Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их в матче с Украиной
Следующий соперник сборной Украины также надеется на успех
uefa.com
Защитник сборной Северной Македонии Кирче Ристевски поделился ожиданиями от матча
"На матч против Украины мы выйдем на 100% готовыми. Наши болельщики заслуживают победы, так давайте порадуем их.
Соперника мы особо не анализировали, думаю, будет матч будет похож на поединок с Австрией. Это будет агрессивная команда, которая захочет навязать темп.
Скоро состоится анализ и начнется подготовка к этому матчу. Посмотрим, что скажет тренер, я пока не вдавался в подробности. Мы должны быть готовы к агрессии и борьбе на поле", – сказал Ристевски.
Напомним, что свой следующий матч на Евро сборная Украины проведет в четверг 17 июня против Северной Македонии.
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