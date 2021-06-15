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Зубков пропустил тренировку, но остается в расположении сборной Украины
У хавбека растяжение камбаловидной мышцы ноги
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Вечернюю тренировка "сине-желтые" провели на поле стадиона "Аркул где Триумф".
В занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами. Как показало обследование, у Зубкова - растяжение камбаловидной мышцы ноги.
По словам главного врача национальной команды Артура Глущенко, футболист будет восстанавливаться в расположении сборной, чтобы помочь команде на этом Евро.
Также сегодня команда провела теоретическое занятие, которое было направлено на разбор игры ближайшего соперника.
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