Зубков пропустил тренировку, но остается в расположении сборной Украины

Сборная Украины продолжает подготовку ко второму матчу на Евро-2020 – против сборной Северной Македонии.

Вечернюю тренировка "сине-желтые" провели на поле стадиона "Аркул где Триумф".

В занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами. Как показало обследование, у Зубкова - растяжение камбаловидной мышцы ноги.

По словам главного врача национальной команды Артура Глущенко, футболист будет восстанавливаться в расположении сборной, чтобы помочь команде на этом Евро.

Также сегодня команда провела теоретическое занятие, которое было направлено на разбор игры ближайшего соперника.