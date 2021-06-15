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Зубков пропустил тренировку, но остается в расположении сборной Украины

Национальная сборная Украины
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У хавбека растяжение камбаловидной мышцы ноги

Зубков пропустил тренировку, но остается в расположении сборной Украины

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Сборная Украины продолжает подготовку ко второму матчу на Евро-2020 – против сборной Северной Македонии.

Вечернюю тренировка "сине-желтые" провели на поле стадиона "Аркул где Триумф".

В занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами. Как показало обследование, у Зубкова - растяжение камбаловидной мышцы ноги.

По словам главного врача национальной команды Артура Глущенко, футболист будет восстанавливаться в расположении сборной, чтобы помочь команде на этом Евро.

Также сегодня команда провела теоретическое занятие, которое было направлено на разбор игры ближайшего соперника.

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В статье: Украина Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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