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Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
Он отметил, что в сборной Украине царит отличная атмосфера
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте между Андреем Ярмоленко и Марлосом после матча с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.
"Знаете, это такие слухи, которые не имеют под собой никакой почвы.
В сборной отличная атмосфера. Она открыта для всех – заходите к нам, мы даем интервью, мы говорим. У нас секретов нет.
О том, что вышла какая-то информация – даже смешно комментировать. В сборной царят понимание и хорошая атмосфера. Ребята, уверен, все отдадут, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики", – сказал Шевченко.
Напомним, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, команда Шевченко сыграет с Северной Македонией в Бухаресте.
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