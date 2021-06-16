  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом

Национальная сборная Украины
Обновлено
(5 голосов)

Он отметил, что в сборной Украине царит отличная атмосфера

Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между Ярмоленко и Марлосом

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал информацию о конфликте между Андреем Ярмоленко и Марлосом после матча с Нидерландами (2:3) на Евро-2020.

"Знаете, это такие слухи, которые не имеют под собой никакой почвы.

В сборной отличная атмосфера. Она открыта для всех – заходите к нам, мы даем интервью, мы говорим. У нас секретов нет.

О том, что вышла какая-то информация – даже смешно комментировать. В сборной царят понимание и хорошая атмосфера. Ребята, уверен, все отдадут, чтобы добиться того результата, которого от нас ждут болельщики", – сказал Шевченко.

Читайте такжеВацко: Информация о конфликте Ярмоленко и Марлоса - абсолютный п***еж

Напомним, что во втором туре Евро-2020, 17 июня, команда Шевченко сыграет с Северной Македонией в Бухаресте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Марлос
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Saturn (Киев)
16.06.2021 в 08:59
Результат, конечно нужен
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...