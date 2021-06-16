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Национальная сборная Украины

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ВИДЕО, как Ярмоленко и Макаренко определяли у кого лучше левая нога

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А вы как считаете, у кого?

ВИДЕО, как Ярмоленко и Макаренко определяли у кого лучше левая нога

instagram.com/yarmolenkoandrey

Новина українською

Сборная Украины продолжает готовиться к матчу второго тура Евро-2020 против Северной Македонией.

Команда Андрея Шевченко провела очередную тренировку, на которой уделила время восстановлению после предыдущей игры. Также игроки провели упражнения на держание мяча.

Полузащитник Андрей Ярмоленко и защитник Евгений Макаренко долго определяли, у кого из них лучше левая нога.

Напомним, что матч Северная Македония - Украина состоится завтра, 17 июня. Начало - в 16:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Евгений Макаренко
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Источник:
vZbirna

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 14:00
Лучшая у того, кто голы в официальных матчах забивает.
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