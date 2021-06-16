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ВИДЕО, как Ярмоленко и Макаренко определяли у кого лучше левая нога
А вы как считаете, у кого?
instagram.com/yarmolenkoandrey
Сборная Украины продолжает готовиться к матчу второго тура Евро-2020 против Северной Македонией.
Команда Андрея Шевченко провела очередную тренировку, на которой уделила время восстановлению после предыдущей игры. Также игроки провели упражнения на держание мяча.
Полузащитник Андрей Ярмоленко и защитник Евгений Макаренко долго определяли, у кого из них лучше левая нога.
Напомним, что матч Северная Македония - Украина состоится завтра, 17 июня. Начало - в 16:00.
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