ВИДЕО, как Ярмоленко и Макаренко определяли у кого лучше левая нога

Сборная Украины продолжает готовиться к матчу второго тура Евро-2020 против Северной Македонией.

Команда Андрея Шевченко провела очередную тренировку, на которой уделила время восстановлению после предыдущей игры. Также игроки провели упражнения на держание мяча.

Полузащитник Андрей Ярмоленко и защитник Евгений Макаренко долго определяли, у кого из них лучше левая нога.

Напомним, что матч Северная Македония - Украина состоится завтра, 17 июня. Начало - в 16:00.