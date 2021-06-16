Леоненко: Если игроки будут трястись или плакать - тут можно даже и Северной Македонии проиграть

Бывший игрок сборной Украины , а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко, проанализировал следующего соперника команды Андрея Шевченко - Северную Македонию.

"Андрей Шевченко должен поддерживать и своё состояние и ребят, потому что ребята будут точно смотреть на тренера, потому что, если будут трястись или плакать, или ныть - тут уже можно даже и Северной Македонии проиграть или вничью сыграть.

В общем, от тренера очень много реально зависит, даже если он ничего не будет делать. Реально – это важно, может даже, тренер не заметить. Они даже могут сами не знать, но вот чутьё или чувство оно конечно передаётся.

Тем более Шева – победитель, поэтому, я надеюсь, пройдём Северную Македонию. Когда ты уже играешь первый номером, а первый номер – это уже совсем другое настроение и настрой на игру.

Северной Македонии терять нечего. Они гол забили, Пандев, он и так заканчивал, ну ещё раз. Подумаешь, проиграют, скажут, мы в первый раз… Самое сложное - это когда нужно выиграть. Отсюда, кстати, волнение может быть. На скоростях нужно уметь играть. Самое плохое, что Северная Македония играет на "разбивание" игры. Просто они "разбивают" игры, а дальше - как получится. Сейчас многие команды этим занимаются. Особенно в первом туре на Евро, я же сказал, что можно даже не смотреть", - сказал Леоненко.