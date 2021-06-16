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Леоненко: Если игроки будут трястись или плакать - тут можно даже и Северной Македонии проиграть

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Мнение эксперта о грядущем поединке сборной Украины

Леоненко: Если игроки будут трястись или плакать - тут можно даже и Северной Македонии проиграть

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко, проанализировал следующего соперника команды Андрея Шевченко - Северную Македонию.

"Андрей Шевченко должен поддерживать и своё состояние и ребят, потому что ребята будут точно смотреть на тренера, потому что, если будут трястись или плакать, или ныть - тут уже можно даже и Северной Македонии проиграть или вничью сыграть.

В общем, от тренера очень много реально зависит, даже если он ничего не будет делать. Реально – это важно, может даже, тренер не заметить. Они даже могут сами не знать, но вот чутьё или чувство оно конечно передаётся.

Тем более Шева – победитель, поэтому, я надеюсь, пройдём Северную Македонию. Когда ты уже играешь первый номером, а первый номер – это уже совсем другое настроение и настрой на игру.

Северной Македонии терять нечего. Они гол забили, Пандев, он и так заканчивал, ну ещё раз. Подумаешь, проиграют, скажут, мы в первый раз… Самое сложное - это когда нужно выиграть. Отсюда, кстати, волнение может быть. На скоростях нужно уметь играть. Самое плохое, что Северная Македония играет на "разбивание" игры. Просто они "разбивают" игры, а дальше - как получится. Сейчас многие команды этим занимаются. Особенно в первом туре на Евро, я же сказал, что можно даже не смотреть", - сказал Леоненко.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Северная Македония
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (12)
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Dimoncho (Kharkiv)
16.06.2021 в 19:30
Почему этого алкаша назвали экспертом в заголовке статьи??
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0
-2
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mafan (Рівне)
16.06.2021 в 18:22
Ну, от не любить він країну, де мешкає, за збірну котрої грав, за гроші, котрі йому дико платили Суркіси. Не любить. Що ж, колишній кумир совків, тепер на кілок лізе, аби бути вищим над іншими. Лобановський його погнав правильно. Хоча Лобановський не менший совок, але хоча б реально оцінював, де мешкає, якими гравцями користується, і що Росія ворог.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 18:29
Не надо забывать, шо Леоненко родом из России.. из Тюмени.
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+3
-2
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mafan (Рівне)
16.06.2021 в 18:37
Цього ніколи не забував. Він же тероризував Суркісів років 5-ть, що вернеться на прародіну, чи в Москву. Засліплені його талантом, всі "не бачили", як кілька Надуд, Тєрнавських та Цимбаларєй опинилося в збірній Росії.
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 19:24
Онопков...
+1
0
vgolovan (полтава)
16.06.2021 в 19:57
ты придурок лобановского не трогай тебе до него очень далеко и витя играл в футбол здорово и за динамо и за сборную - это было - ну а теперь витя как витя и не стоит обращать внимание на таких
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0
0
Dozenko (NewYork)
16.06.2021 в 18:04
Все по делу. Психология выходит на 1й план
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+3
0
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Динамiт (Василькiв)
16.06.2021 в 17:50
Товстожопа Леонора все одно боліє за збірну Чудь та Мокшанії !
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+3
-3
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mafan (Рівне)
16.06.2021 в 18:23
платять йому, повірте... через футболки наші))
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 17:41
А эту дурилку всегда подгоняют для срача на форуме?
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+7
-2
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mafan (Рівне)
16.06.2021 в 18:23
адміністратори єто ж любітєлі дурілок і цицок
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+4
-2
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 18:31
+2
0


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