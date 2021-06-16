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Вингер Северной Македонии: Для нас этот матч будет как финал, но и для Украины также
Македонцы настроены очень решительно
ffm.mk
Вингер сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски поделился ожиданиями от матча против Украины на
"Мы гордимся матчем, сыгранным против Австрии (1:3). Результат был для нас не очень хорошим, но мы должны думать позитивно. Мы нацелены на матч с Украиной, успеем восстановиться и будем готовы. Мы анализируем соперника и нам нужно исправить ошибки первого матча. Нам нужно играть в свой футбол, верить в себя. Для нас этот матч как финал, но и для Украины также.
Тактически мы должны быть на уровне, но при этом должны быть очень осторожными. Украина играет в хороший наступательный футбол. Они забили два гола Нидерландам, входят в число фаворитов матча, и это для нас хорошо. У нас есть качество, мы выйдем без страха и с верой в положительный результат.
Мы точно знаем, что нам нужно улучшить, также важно оставаться на одном уровне все 90 минут. У нас есть качества, чтобы забить два гола, даже если мы играем и не очень хорошо. Самое главное - верить в себя и команду", - сказал Алиоски.
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
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