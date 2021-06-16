Вингер Северной Македонии: Для нас этот матч будет как финал, но и для Украины также

Вингер сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски поделился ожиданиями от матча против Украины на Евро-2020 .

"Мы гордимся матчем, сыгранным против Австрии (1:3). Результат был для нас не очень хорошим, но мы должны думать позитивно. Мы нацелены на матч с Украиной, успеем восстановиться и будем готовы. Мы анализируем соперника и нам нужно исправить ошибки первого матча. Нам нужно играть в свой футбол, верить в себя. Для нас этот матч как финал, но и для Украины также.

Тактически мы должны быть на уровне, но при этом должны быть очень осторожными. Украина играет в хороший наступательный футбол. Они забили два гола Нидерландам, входят в число фаворитов матча, и это для нас хорошо. У нас есть качество, мы выйдем без страха и с верой в положительный результат.

Мы точно знаем, что нам нужно улучшить, также важно оставаться на одном уровне все 90 минут. У нас есть качества, чтобы забить два гола, даже если мы играем и не очень хорошо. Самое главное - верить в себя и команду", - сказал Алиоски.