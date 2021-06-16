Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч

Сборная Украины на стадионе "Аркул где Триумф" провела тренировку перед матчем Евро-2020 против Северной Македонии.

Тренировочная сессия длилась чуть больше часа.

При этом, как сообщает сайт УАФ, тренерский штаб уже определялся со стартовым составом, поэтому занятие имело тактический и подготовительный характер.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.