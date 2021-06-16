  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Наигрывали тактику уже на завтрашний матч

Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины на стадионе "Аркул где Триумф" провела тренировку перед матчем Евро-2020 против Северной Македонии.

Тренировочная сессия длилась чуть больше часа.

При этом, как сообщает сайт УАФ, тренерский штаб уже определялся со стартовым составом, поэтому занятие имело тактический и подготовительный характер.

Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 1Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 2Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 3Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 4Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 5Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 6Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч - изображение 7
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Северная Македония
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
16.06.2021 в 19:37
7 фото и на трех наша надежда... Мыколенко!!! Задрали уже пиарить его .
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 19:23
Надо уже как-то с победами определяться...
Ответить
+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
16.06.2021 в 19:07
а що тут "определятся"? Циганков замість Зубкова і Степаненко замість Сидорчука. Перша заміна вимушена. друга тому що вболівали так хочуть. Звісно багато хто хоче щоб і Миколенко не грав, але якраз в такому матчі, Миколенко. коли не буде тиску, зможе краще проявити себе ніж Соболь.
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...