Национальная сборная Украины
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Украина потренировалась перед Северной Македонией. Шевченко определился со стартовым составом на матч
Наигрывали тактику уже на завтрашний матч
Фото Павла Кубанова - УАФ
Тренировочная сессия длилась чуть больше часа.
При этом, как сообщает сайт УАФ, тренерский штаб уже определялся со стартовым составом, поэтому занятие имело тактический и подготовительный характер.
Напомним, что матч Украина - Северная Македония состоится в четверг 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00.
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Источник:УАФ
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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ПетроФ (Луцьк)
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