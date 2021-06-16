Шевченко: В 2016 я не рассматривал себя заменой Фоменко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как он пришел к тому, чтобы в 2016 году возглавить команду.

- От кого исходила инициатива вашего приглашения в сборную в качестве помощника Михаила Фоменко?

- Это был результат разговора с Андреем Павелко после его назначения президентом ФФУ. Также был разговор с Михаилом Фоменко. В итоге меня пригласили одним из помощников главного тренера национальной сборной.

- Почему решили начать с сборной, а не набить руку, например, в небольшом клубе или помощником в большом, как это часто практикуется?

- У меня всегда была связь со сборной. Еще в 2012 году тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предлагал возглавить сборную. На тот момент я понимал, что нет ни опыта, ни образования, и сам я чувствовал, что не готов, поэтому отказался. Потом я закончил тренерские курсы. Когда вдруг предложили войти в штаб сборной, команда уже готовилась на Евро. Это был для меня замечательный шанс помочь сборной и получить опыт, поэтому я с удовольствием согласился.

- Вы понимали, что это подготовка вас на пост главного тренера?

- Моя задача была помочь команде в пределах видение развития сборной, заложенного Фоменко. Я тогда не рассматривал себя заменой главному тренеру. Но амбиция такая, конечно, была.

- На Евро-2016 Украина не забила ни одного мяча и проиграла все три матча. После провала вас назначают главным тренером - огромное давление. Как вы с этим справлялись?

- Давление - это часть жизни. У меня было четкое понимание, какой я хочу видеть сборную. Мы изложили свое видение развития сборной, предложили стратегию, и нам дали зеленый свет на изменения. Могу сказать, что с дня, когда мы приняли команду, и по сей день мы не изменили этого плана и придерживаемся всего того, о чем мы договаривались.