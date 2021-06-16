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Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в 1-м туре Евро-2020
Выбираем лучший гол первого тура
Faisal HQ / Автор неизвестен
После завершения 1-го тура группового раунда Евро-2020 УЕФА номинировал четыре гола на звание лучшего в данном туре.
Претендует ан почетное звание и гол хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов (2:3).
Также номинированы голы португальца Криштиану Роналду в матче с Венгрией (3:0), чеха Патрика Шика в ворота Шотландии (2:0) и австрийца Штефана Лайнера в матче против Северной Македонии (3:1).
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