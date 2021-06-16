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Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в 1-м туре Евро-2020

Национальная сборная Украины
Обновлено
(3 голосов)

Выбираем лучший гол первого тура

Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в 1-м туре Евро-2020

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

После завершения 1-го тура группового раунда Евро-2020 УЕФА номинировал четыре гола на звание лучшего в данном туре.

Претендует ан почетное звание и гол хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов (2:3).

Также номинированы голы португальца Криштиану Роналду в матче с Венгрией (3:0), чеха Патрика Шика в ворота Шотландии (2:0) и австрийца Штефана Лайнера в матче против Северной Македонии (3:1).

Посмотреть все мячи, как и проголосовать за лучший можно по ссылке на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 22:19
Шика ему не обойти
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0
-1
r o l e x (полтава)
16.06.2021 в 22:14
Хорош, но не ШИКарный
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 21:08
Так він і був кращим.
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+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
16.06.2021 в 20:29
Надеюсь не последний!
Ответить
+3
0


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