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Официально. Львов и Одесса осенью примут матчи сборной Украины
На Арене Львов состоится поединок Украина - Босния и Герцеговина, а стадион Черноморец примет матч Украина - Болгария
dumskaya.net
УАФ утвердила место проведения двух домашних матчей
Так, поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 во Львове на стадионе "Арена Львов".
Товарищеский матч сборных Украина - Болгария 11 ноября 2021 пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".
Напомним, ранее местом проведения отборочного матча ЧМ-2022 Украина - Франция 4 сентября 2021 был определен киевский НСК "Олимпийский".
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