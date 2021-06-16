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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Львов и Одесса осенью примут матчи сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(4 голосов)

На Арене Львов состоится поединок Украина - Босния и Герцеговина, а стадион Черноморец примет матч Украина - Болгария

Официально. Львов и Одесса осенью примут матчи сборной Украины

dumskaya.net

Новина українською

УАФ утвердила место проведения двух домашних матчей национальной сборной Украины.

Так, поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 во Львове на стадионе "Арена Львов".

Товарищеский матч сборных Украина - Болгария 11 ноября 2021 пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

Напомним, ранее местом проведения отборочного матча ЧМ-2022 Украина - Франция 4 сентября 2021 был определен киевский НСК "Олимпийский".

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В статье: Украина Арена Львов Стадион "Черноморец"
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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FCLviv (Львів)
16.06.2021 в 21:46
Чекаємо Збірну України у Львові! Підтримка буде, як завжди потужна!
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+3
0
Primeval (Одесса)
16.06.2021 в 21:42
Но лучше бы в Одессе Боснию принимали, в Одессе хватает болгар, будет поддержка у соперника
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+1
0
Primeval (Одесса)
16.06.2021 в 21:41
Ну неужели Одесса увидит сборную
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+1
0
MaximSK (Киев)
16.06.2021 в 21:27
Львов это правильно, надо было мартовские матчи там провести, может очков было больше.
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+4
0


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