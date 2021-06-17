Яремчук: Счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером и футболистом, как Шевченко

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о работе с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

"Я получаю от него подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт - это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом.

Все что мне нужно - просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы", - сказал Яремчук.