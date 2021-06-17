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Яремчук: Счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером и футболистом, как Шевченко

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Форвард - о наставнике сборной Украины

Яремчук: Счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером и футболистом, как Шевченко

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о работе с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

"Я получаю от него подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт - это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом.

Все что мне нужно - просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы", - сказал Яремчук.

Напомним, что сегодня, 17 июня, команда Андрея Шевченко встретится с Северной Македонией. Начало - в 16:00.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Роман Яремчук
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Источник:
UEFA

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Комментарии (4)
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Американец 2000
17.06.2021 в 10:06
Будем надеяться что этот гол твой последний за сборную наконец то разбудит тебя и ты поймёшь что в сборную тебя брали как нападающего , а не для того чтобы бабок тебе побольше подбросить за пробежки в сторону ворот ((((( Уже один бегун у нас уже есть из вашей гвардии - Мыколенко (((((
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0
-2
2.dc (Николаев)
17.06.2021 в 09:22
Хватит уже друг друга нахваливать ... играть когда будете? Уже тошнит от этой елейности, чем хужее результаты, тем слова все помпезней, и высокопарней. Выиграйте хоть что нибудь, потом и поговорите ... (
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+2
-1
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ascent (Луксор)
17.06.2021 в 09:16
Это же с какими тренерами он бедный до этого поработывал?
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+1
-3
ua_fan (south ukraine)
17.06.2021 в 10:04
А ведь по факту именно Шева в нем смог увидеть голеадора. Я смотрел на первые игры Яремчука и думал "ну сколько можно мурыжить это полено, он даже в створ не попадает" и так наверное думали все кроме шевченко. Специализация фоварда помогла раскрыть игрока. Расписался в воротах Португалии, Германии, Голландии, то ли еще будет.
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0
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