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Яремчук: Счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером и футболистом, как Шевченко
Форвард - о наставнике сборной Украины
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о работе с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.
"Я получаю от него подсказки, чувствую его внимание. Действительно иногда он уделяет больше внимания именно нападающим. Его опыт - это что-то невероятное. Для меня это счастье, что мне выпал шанс поработать с таким тренером, с таким выдающимся футболистом.
Все что мне нужно - просто слушать его, мотать все на ус и делать правильные выводы", - сказал Яремчук.
Напомним, что сегодня, 17 июня, команда Андрея Шевченко встретится с Северной Македонией. Начало - в 16:00.
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