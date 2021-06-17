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С Цыганковым, Миколенко и Марлосом, но без Безуса. Заявка Украины на Северную Македонию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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С Цыганковым, Миколенко и Марлосом, но без Безуса. Заявка Украины на Северную Македонию

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на второй матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик

С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Напомним, что матч Северная Македония - Украина состоится сегодня, 17 июня. Начало - в 16:00.

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В статье: Украина Северная Македония
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 10:43
Фактично Шева порівняно з першим матчем замінив в заявці травмованого Зубкова на Судакова. Питання: хто вийде на поле.
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0
0
Червяк (Донецкая)
17.06.2021 в 10:34
Я бы удивился отсутствию здорового Миколенко в заявке. С одной стороны полкоманды могут сыграть на месте левого бека, с другой, только Соболь и Миколенко (остальные реальные претенденты нужны и в других местах)
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+1
0
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ascent (Луксор)
17.06.2021 в 10:33
Марлос - это один большой вопрос? Если выпускать в концовке матча минут на 30 - нужен, если в начале матча - ...
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-1


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