С Цыганковым, Миколенко и Марлосом, но без Безуса. Заявка Украины на Северную Македонию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на второй матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Северной Македонии.

Вратари: Бущан, Пятов, Трубин

Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков

Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик

С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.

Напомним, что матч Северная Македония - Украина состоится сегодня, 17 июня. Начало - в 16:00.