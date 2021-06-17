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С Цыганковым, Миколенко и Марлосом, но без Безуса. Заявка Украины на Северную Македонию
Возвращение лидера "Динамо"
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил заявку на второй матч "сине-желтых" на Евро-2020 против сборной Северной Македонии.
Вратари: Бущан, Пятов, Трубин
Защитники: Соболь, Кривцов, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Тымчик
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Зинченко, Цыганков, Судаков
Нападающие: Яремчук, Беседин, Довбик
С тех футболистов, которые есть в официальной заявке сборной Украины на Евро-2020, в состав на игру с Северной Македонией не попали Александр Зубков, Денис Попов и Роман Безус.
Напомним, что матч Северная Македония - Украина состоится сегодня, 17 июня. Начало - в 16:00.
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