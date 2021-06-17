  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Северная Македония 2:1. Жизнь на Евро - девять лет спустя
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Северная Македония 2:1. Жизнь на Евро - девять лет спустя

Национальная сборная Украины
Обновлено
(5 голосов)

Серия с шести поражений к ряду осталась позади, впереди шанс выйти из группы

Украина - Северная Македония 2:1. Жизнь на Евро - девять лет спустя

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Для Украины это был словно финал. Девять лет мы не выигрывали в финальной части Евро, серия из шести подряд поражений. Не выигрыш сегодня ставил крест на перспективах выхода из группы, а также, видимо, на тренерских амбициях Андрея Шевченко в сборной. Поэтому неудивительно, что в целом консервативный тренерский штаб решился на кадровые изменения по сравнению с матчем против Нидерландов.

Собственно, эти изменения были неизбежны, поскольку травмировался Зубков. Но его не стали менять Виктором Цыганковым, номинально отправив на левый край Руслана Малиновского. Зачастую в той зоне оказывался Александр Зинченко. Николай Шапаренко заслужил свое место в старте хорошим выходом на замену в предыдущем поединке. Места Ярмоленко и Яремчука в сегодняшней сборной Украины неприкосновенны.

Без изменений оставил тренерский штаб и линию обороны во главе с голкипером Бущаном – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко.

Украина еще никогда не забивала в первом тайме в матчах чемпионата Европы, но, как и против Нидерландов, сильно начала первую 45-минутку. На первых порах македонцы старались отвечать атакой на атаку, однако продолжалось так недолго. Уже к середине тайма преимущество полностью было на стороне команды в желтой форме. Полезно за мяч цеплялся Яремчук, но до поры до времени не забивал. Даже тогда, когда вышел почти один на один – форвард решил давать пас, а не бить по воротам. Свой шанс не использовал и Андрей Ярмоленко, хотя фирменный трюк капитана снова прошел: смещение с фланга в центр, подбор мяча под любимую ногу.

Классный шанс не реализовал Малиновский. Примечательно, что Руслан создал его себе сам, неожиданно найдя возможность для удара в нижний угол (вратарь вытащил). Интересно, как складывался бы этот поединок, если бы не Андрей Ярмоленко. Он все время оказывался в эпицентре событий и закономерно, что именно ему принадлежит самый важный для украинцев удар в этом матче. После подачи углового и сброса от Караваева Андрей замкнул дальнюю штангу. Примечательно, что сам Ярмоленко и заработал этот угловой, выскочив один на один, но пробив в голкипера.

У соперника были шансы в начале тайма, еще когда на табло светились нули. Опасность шла с нашего левого фланга, где не всегда успевал закрывать зону Виталий Миколенко. Именно после его падения у центрального круга македонцы создали свой лучший шанс. Хорошо, что Эльмас не забил из выгодной позиции, но то, что именно он оказался на мяче (да еще и без опеки) после подачи Николова, насторожило. Нужно было избегать таких моментов.

И это получилось. Украина спокойно владела преимуществом. С такой игры можно было выжимать еще больше, что и удалось благодаря быстрой комбинации Зинченко - Ярмоленко - Яремчук. Роман вышел один на один и очень спокойно положил мяч в ближний нижний угол ворот Димитриевски.

После этого наша сборная успокоилась, что вполне естественно – слишком много эмоций было выплеснуто в начале (но при этом сохранено хладнокровие). Разбудил наших защитников выпад Пандева, который забил, но из положения "вне игры". После того у чужих ворот голом едва не отличился Караваев, а позже на пенальти "нырял" Шапаренко, однако поймал лишь желтую карточку от справедливого арбитра.

Главной задачей на второй тайм было спокойно довести игру до логично, а значит победного дня Украины, завершения. Этот план рухнул. Когда Адеми сильно бил со средней дистанции, Бущан выручил, а когда у чужих ворот возникли два момента, - удар Малиновского со штрафного и попытка Яремчука, - показалось, что выпад македонцев случаен. Но нет: Украина сбавила темп, а соперник, наоборот, добавил. И забил. Трайковски пробил издали, Бущан отразил в перекладину, Караваев стоял и ждал мяча, тогда как Пандев двигался в его направлении. Украинский защитник ударил оппонента по ноге, за что был наказан пенальти. Алиоски с первой попытки не переиграл Бущана, но был удачным на добивание – 2:1.

Северная Македония почувствовала уверенность, но не шла вперед сломя голову. Очевидно, аккумулировала силы для последнего штурма, но Украина попыталась сыграть на опережение. Очередной удар Малиновского создал опасность, но македонский вратарь не зевал.

Сложилось такое впечатление, что Украина сдала физически. Дальний удар Трайковски, создавший проблемы для Бущана, еще раз напомнил, какая пикантная ситуация на поле. Немного лучше стало с выходом Виктора Цыганкова: снова появился момент у Украине, вернули себе контроль над мячом. Закрыть игру возможность выпала неожиданно: Малиновский подал со штрафного, мяч попал в стенку и македонцы отбились. Но арбитры просмотрели эпизод еще раз и увидели игру рукой в исполнении Абрамовски. Жаль, что Малиновский с "отметки" не переиграл вратаря, не избавив болельщиков Украины от нервных последних минут.

Но все обошлось (два удара Трайковски не принесли дивидендов номинальным гостям). Украина провела невыразительный второй тайм, но добыла очень нужный для себя результат. В этой ситуации результат, наверное, главное. Дальше уже будет не так тревожно.

Евро-2020. Групповой этап. Группа С. Второй тур
Румыния. Бухарест. Национальный стадион
Арбитр в поле - Фернандо Раппаллини (Аргентина)

Украина - Северная Македония 2:1
Голы: Андрей Ярмоленко 29, Роман Яремчук 34 - Эзджан Алиоски 57

Украина: Георгий Бущан - Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Тарас Степаненко - Александр Зинченко - Руслан Малиновский (Эдуард Соболь 90+2), Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков 70), Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук 78) - Роман Яремчук (Артем Беседин 70)

Северная Македония: Столе Димитриевски - Стефан Ристовски, Дарко Велковски (Иван Тричковски 85), Висар Муслиу - Эзджан Алиоски, Стефан Спировски (Дарко Чурлинов 46), Ариджан Адеми (Кире Ристевски 85), Бобан Николов (Александар Трайковски 46) - Энис Барди ( Даниэль Абрамовски 77) - Элиф Эльмас, Горан Пандев

Предупреждения: Николай Шапаренко 43 - Дарко Велковски 59, Даниэль Абрамовски 83
Нереализованные пенальти: Руслан Малиновский 84 (вратарь) - Эзджан Алиоски 57 (вратарь)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Евро-2020
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (89)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prockop4uck (Киев)
17.06.2021 в 18:07
Второй тайм все настроение испортил. Такое послевкусие словно проиграли.
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
17.06.2021 в 18:07
Пока у Ярмоленко были силы- играли, а потом мы сами видели. Цыганков не готов абсолютно. По Беседина без комментариев... Один вопрос: Почему Беседин, а не Довбик????
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
17.06.2021 в 18:07
Спасибо. За Победу. СБУ...и. . она. имени. Ярмолы. Но. 2й тайм. Это. Ужас. Особенно после бестолковый. Замен. ,которые только. Ослабили. Игру..Нужно было выпустить. играющего Безуса. и. Довбика...вместо Нулевых. Цыганкова и. Беседина...
Ответить
0
0
avatar
Микко82 (Херсон)
17.06.2021 в 18:07
Вимучили. Бесєдін сьогодні зіграв свій останній матч на євро.
Ответить
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
17.06.2021 в 18:06
Я так понял, у нас и шансов немного выйти с третьего места?
Ответить
0
0
Spivak63
17.06.2021 в 18:06
Две равные команды , уныло, стрёмно бесперспективно. Не забить пенальти)? Австрияки дрюкнут наших с такой игрой .
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 18:06
Ярмоленко огромный респект, Яремчук без вопросов отыграл отличный матч, Малина топ в Европе и очередной раз это доказал, Забарный умница, просто и надёжно, Бущан выше всяких похвал (думаю гранды занервничали). Караваев 100% матч провалил, Беседин? (он на замену вообще для чего вышел, чтоб нас утопить?), Циганков явно ещё не готов сразу войти в ритм игры, про Зинченко в этом матче лучше ничего. Мы стараемся играть в позиционный, тактически грамотный футбол-это плюс, но, о Боги, эти переодически пасы поперек поля в ноги сопернику (!!), даже македонцы этого нам не прощали, а что будет с топ сборными (ну мы уже видели матч с Нидерландами в общем). Первый тайм прошёл под нашу диктовку, и мы сразу решили, что малой кровью добьёмся успеха, да ещё, видимо, начали помышлять о разгроме! Но, как обычно, нас это чуть не сгубило. В итоге в конце отбивались и удерживали хотя бы победу.
Ответить
+2
0
futfankyiv (Київ)
17.06.2021 в 18:06
Старались наші, але ще дуже сируваті. Болгарські вентилятори за самовіддачею більше сподобалися.
Ответить
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.06.2021 в 18:05
Нервно, но вымучили. Конечно, пенальти македонцы получили левачковый, но нашим судьба дала шанс восстановить статус-кво. Не воспользовались и зря, теперь нужно надеяться, что голландцы прибьют австрийцев хотя бы 2:0. А лучше 3:0, тогда можно чуть более расслабленно чувствовать себя в матче с Австрией и попробовать сыграть на контратаках. Но конечно, Австрию тоже нужно обыгрывать, если есть желание пройти дальше 1/8.
Ответить
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
17.06.2021 в 18:05
Что Шевченко им такое говорит в перерыве что они так плохо играют во втором тайме. Что с Нидерландами после перерыва два пропустили сразу, в этом матче это вообще ужас во втором тайме.
Ответить
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
17.06.2021 в 18:07
наверное то же сказал, что и в перерыве матча с ND
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
17.06.2021 в 18:05
Лучше с третьего выходить,второе место на Италию попадает!
Ответить
0
0
alexfc (Киев)
17.06.2021 в 18:04
За победу спасибо. А так Цыганкова больше не выпускать. Малиновскому пенальти не бить. Шапаренко знать что это не ДК в ЧУ играет, здесь такие падения могут только навредить. И что-то надо делать с защитой. Это же проходной двор.
Ответить
0
0
Одіссей (Донецьк)
17.06.2021 в 18:04
Ну шо там Милан, Андрей? Фух после пеналя второй тайм не смотрел ...ну по сути пронесло.
Ответить
+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
17.06.2021 в 18:04
Напевне як би Шева вийшов сам,в туфлях,краватці,то краще зіграв би за Бесєдіна.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 18:04
Дивлячись на це мляцтво, запитую в Шеви ще раз: Безус точно не підходить під ці схеми?
Ответить
+1
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.06.2021 в 18:04
Что можно сказать по игре в 2 матчах? Дальше 1/8 для нас места нет, да и в 1/8 не факт.
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.06.2021 в 18:04
Фуууууууу.........витримали. Перемооооооога!!!!!!!!!!! Складається враження, що наша збірна з фармацевтичними компаніями співпрацює, кардіо фірми, заспокійниві... не можуть спокійно без напрягу матч закінчити, треба обов"язково проблеми собі створювати. Замість того, щоб забивати 3-й гол і догравати в своє задоволення, спочатку Циганков запоров прекрасний момент, потім Малиночіні пенальті схибив. Вацко сказав, що коли забивав Ярмоенкоа, то м'яч прокотився по нігтиках воротаря. Якби були довші, то може й гола б не було. На наступну гру не буде стригти нігті...
Ответить
+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
17.06.2021 в 18:04
Чтож зато мы поняли в этой игре кто мы и чего мы стоим, для тех у кого были какието иллюзии, с австрияками будем рубиться насмерть и дапоможет нам бог.
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
17.06.2021 в 18:05
Это ты ни чего не стоишь и тебе подобные комментаторы
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
17.06.2021 в 18:03
Много моментов запороли, должны были до перерыва штуки 4 кидать, а после пропущенного понятно нервы начались, хотя и тогда Циганков с Малиновским должны были закрывать игру. Победа на классе, Македония слабая, нашиииграли с запасом, и правильно, впереди решающий матч с австрияками. Всех с победой, довольно таки лёгкой над посредственным соперником.
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.06.2021 в 18:06
С каким запасом??? У нас ВСЕ основные отыграли 2 полных матча. С австрияками будет туго.
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 18:03
Та все правильно выпустили Беседина - бежать, ломиться, толкаться. Никто другого и не ждал, та и не умеет он. Так он и этого не сделал, стоял смотрел как то Зинченко то Малиновский в отбор бежали. Понятно, что он уже не выйдет, еще как надо доказывать, что ну не уровень...
Ответить
+3
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.06.2021 в 18:02
семен що куриш? - " Николай Матвиенко заслужил свое место в старте хорошим выходом на замену в предыдущем поединке. "
Ответить
+3
0
Зритель (Харьков)
17.06.2021 в 18:02
Так хреново играть против слабейшей команды турнира? Видимо - это наш реальный уровень.
Ответить
+1
0
LAZ E183 (Рига)
17.06.2021 в 18:02
З перемогою, хоча гра справляє далеко не найкраще враження. З Караваєвим все ясно.
Ответить
+2
0
Alex DI (Харьков)
17.06.2021 в 18:01
Всех с победой. Шева в этом матче решил с заменами наверстать за Нидерланды
Ответить
+1
0
ssb_ukr (Кременчук)
17.06.2021 в 18:01
Дякую вболівальникам на стадіоні, ви кращі!Проти такої як північна Македонія потрібно вигравати значно більше. Валідол :(
Ответить
+5
0
avatar
Footballer16
17.06.2021 в 17:59
Вальяжность и расслабленность наших игроков во втором тайме тревожит, как так можно на ЕВРО играть?
Ответить
+4
0
avatar
Serega1111 (Киев)
17.06.2021 в 18:01
Всю подготовку с лагеря сборной доносились сме.ху.ечки, вот и играют теперь так
Ответить
+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.06.2021 в 17:59
Защита никакая, Зина лажал до 1го гола, не проснулся опять чтоли? За Малиной не успевает никто, он уже решил и не делиться мячом. Яремчука и Ярмолу похвалить можно, Степа - не в форме, Цыганков без формы, Шапаренко - на уровне.
Ответить
+3
0
Дыр0к0л (Енакиево)
17.06.2021 в 17:58
Ничейная игра, как бы австрияки не размазали украинцев
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
17.06.2021 в 17:58
Слабо. По сути Ярмоленко двигатель команды. Без него ловить нечего.
Ответить
+6
0
kanoist (мариуполь)
17.06.2021 в 18:03
Кто то его отправлял на свалку,как я помню)))) второе дыхание у чувака,респект и уважуха Ярмоленко,и Шеве,что поверил и Ярмоле и Яремчуку!
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 18:06
А скільки було "фахівців" про "Бревноленка"?
Ответить
0
0
Гаринча (Киев)
17.06.2021 в 17:58
Неуверенно... но 3 очка взяли. Смотреть футбол и писать отчет это как бежать за двумя зайцами))
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.06.2021 в 18:02
Паралельно работать пытался, а в ушах комментатор и в маленьком окошке футбол) а шо поделать...
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 17:58
Австрия показала как нужно играть с этими чумазыми. Даже пропустив дурака первыми, австрийцы отвозили этих мордой по столу, у них они не тусовались полчаса на их половине поля, им не давали коряво бить по воротам и зарабатывать пенали. Австрия весь матч играла как мы - в 1 тайме. ХЗ, способны ли мы на такое
Ответить
+1
0
avatar
Loader (Днепр)
17.06.2021 в 17:57
Уныло и безнадежно. Постоянные косяки в центре поля, ошибки в пасах, медлительность в развитии атак даже в первом тайме, Миколенко... Долб.б Караваев, в метре от своих ворот выносящий мяч через себя, вместо того, чтобы выбить за линию ворот. А поведение при пенальти. Что в наши ворота: полкоманды Македонии ломятся на добивание, наши дуболомы стоят и смотрят. При втором пенальти - то же самое. Уныло и безнадежно. Со слабой командой даже не смогли сделать положительную разницу перед третьим туром.
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 18:01
да, разница бы не помешала
Ответить
0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
17.06.2021 в 17:57
Слава богу! Ярмола браво! Но к сожалению бутылка валидола во втором тайме всетаки была открыта…. Я очень переживал, всех с победой!!!
Ответить
+5
0
C_Ballack (Днепр)
17.06.2021 в 17:57
Как можно выпускать это полено Беседина.....немощь бездарная...
Ответить
+11
0
ZSTV1223 (Черкаси)
17.06.2021 в 17:58
Він просто своїм виглядом відволікав македоців
Ответить
+2
0
kanoist (мариуполь)
17.06.2021 в 17:57
Как так,у них на добивании было 4 человека,где были наши? Таже ситуация с пенальти в ворота македонцев,где наши? Что творят наши??? 1 тайм... сказка,что случилось с командой во 2 тайме? Шева что ты там наговорило команде в перерыве? Как играть с Австрией с такой игрой,коммент заорал так когда игра закончилась,как будто мы выиграли в финале у Франции, клоун,всю игру смотрел с выкл. Звуком)))))
Ответить
+7
0
Vaticano (Львів)
17.06.2021 в 17:56
Випустив на заміну дві таблетки валідола
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 18:02
да, такие большие кругляшки с ножками бегали и пинали мячик
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
17.06.2021 в 17:56
Насколько был хорош первый тайм, настолько же валидольный - второй. Циганков, Беседин - вообще не вошли в игру. Миколенко - куча обрезок и потерь. Ярмоленко и Яремчук - ТОП! Ошибки Караваева и Малиновского - просто случайности, надеюсь с Австрией нам фарт вернется. Всех с победой!
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 17:56
Коментатор: "Бєсєдін важко дихає після 2 хвилин на полі". "Бєсєдін за хвилину до закінчення матчу організовує атаку на наші ворота". Про те, щоб це чучело било пенальті мова взагалі не йдеться. Ох Шева, Шева...
Ответить
+5
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.06.2021 в 17:55
Это капец... Беседина больше на поле не пускать, то что он сделал на последней минуте - это не лечится. Вообще столько нервов с МАКЕДОНИЕЙ, черт, слов нет... После пенальти в штаны наложили неплохо, вроде и моментов не было у Македонии, но было ощущение, что забьют нам дурака. В этот раз повезло...
Ответить
+10
-1
Justise (Львів)
17.06.2021 в 17:55
З австрійцями треба фінальний свисток після першого тайму давати
Ответить
+3
0
аалекс ( Крым)
17.06.2021 в 18:01
Лучше до
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
17.06.2021 в 17:55
Нужно что-то с защитой делать, ибо это пздц.Лидеры на себя не похожи, особенно Малина и Зинченко, Яремчук хорош, Степа и Караваев если б не привез...
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 17:59
Зіна, як для нього, на подив ще норм, а Маліну прибити готовий.
Ответить
0
0
Одессамама (Одесса)
17.06.2021 в 17:55
Первый пенальти. На добивании четыре македонца. Наши стоят, смотрят. Второй пенальти- опять македонцы первые на мяче. Наши опять стоят.
Ответить
+8
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
17.06.2021 в 17:55
Беседин ужас как всегда, чуть не привез в конце. Зина в отборе хорош. Малиновский стух. Ярмола, Яремчук, Бущан, Забарный, Степаненко спасибо. Миколенко реабилитировался, очень яркий на поле.
Ответить
+1
-1
аалекс ( Крым)
17.06.2021 в 17:55
Крайне неубедительно, но результат превыше всего. Игра с Австрией будет мегаинтересной. Перед Ярмоленко снимаю шляпу.
Ответить
+6
-1
Не дармоед (Запорожье)
17.06.2021 в 17:54
Срамота, от козломордых разве что цветом формы отличаемся (
Ответить
+4
-6
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
17.06.2021 в 17:56
у них нет столько моментов, их матч смотреть не интересно. Нету на кого смотреть.
Ответить
+3
-1
aleks68
17.06.2021 в 17:54
хорошо что победили.если честно с такой игрой как после перерыва в игре со сборной австрии будут огромные проблемы.
Ответить
+8
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 17:54
кто был тот кретин, который на последних добавленных в центр.круге начал пяточки раздавать и отправил макдаков в контратаку? беседин?
Ответить
+5
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
17.06.2021 в 17:57
Тот же вопрос. За этот мудизм надо отправлять домой досрочно
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.06.2021 в 17:58
Именно это недоразумение...
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 17:59
так Новой поштой домой его, наложенным платежом родителям блеять
0
-1
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 17:59
Ну а кто. Такой виртуоз мяча у нас один.
Ответить
0
0
vadikk (Odessa)
17.06.2021 в 18:00
Да
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 18:00
Он самый.
Ответить
0
0
Golfik25 (Киев)
17.06.2021 в 17:54
Ели ели обыграли Македонию. С такой игрой, Австрия вынесет эти деревья во главе с напиаренными Седаном унитаз зубы и малиновским. Македония шикарно играла, заслужила на ничью.
Ответить
+3
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 17:55
да нихрена она шикарно не играла и не заслужила ничью, должна была в первом 4 кушать и спать
Ответить
+3
-2
Golfik25 (Киев)
17.06.2021 в 17:58
Ну да ну да, а Македония не разу не ударила по воротам. И кто виноват, что бревна не могут попасть по воротам? У Македонии ударов в створ, чем у великих жёлтых нпгибаторов
+1
-1
Термит (Киев)
17.06.2021 в 17:58
Так надо было 4 забивать, а не пижониться...
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 18:04
удары в створ 9-5, ты что, бухой, что ли?
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.06.2021 в 17:57
Или ты ка нах*й. Ты такой же болельщик вредитель, как Беседин форвард вредитель... Оба никчёмный...
Ответить
0
-2
Golfik25 (Киев)
17.06.2021 в 18:02
Если ты жрешь дерьмо и думаешь, что это шоколад, твои проблемы. Игра сборной днище. А дальше кайфуй от победы, которую ели вымучили с аусайдером группы.
+1
0
C_Ballack (Днепр)
17.06.2021 в 18:04
Слушай седан-баклажан, ты лучше прокомментируй игру беседина и миколенко. Вот где жесть, бездарности...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 17:54
что биесиедин делает в ...ФУТБОЛЕ????
Ответить
+7
-1
avatar
goga19812 (Ukraine)
17.06.2021 в 17:54
Бєсєдін, мальчік оффсайд
Ответить
+5
0
маматрахер228 (Киев)
17.06.2021 в 17:54
Яромола наша надежда!
Ответить
+5
0
Smooth da Hustler (Львів)
17.06.2021 в 17:54
А беседин однозначно усилил игру)))
Ответить
+7
0
FC Energy (Новая Каховка)
17.06.2021 в 17:53
Беседин не футболист, вредитель! Всех с победой. А пенальти надо забивать.
Ответить
+7
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
17.06.2021 в 17:53
З перемогою! Могли вигравати і набагато більше але 3 очки це 3 очки. p.s. Циган на 92 хвилині віддав такий пас назад за який треба зі збірної виганяти...
Ответить
+5
0
George_D (Харьков)
17.06.2021 в 17:57
Это ж додуматься надо! Еще не все македонцы вернулись назад, а он туда же (НАЗАД!!!) пас отдает... Слава Миколенка покоя не дает?
Ответить
+4
0
Ramses-ua (Запоріжжя)
17.06.2021 в 17:53
З перемогою!.Шева ,,шпасибо" за Беседина.Где вы его взяли,мля???
Ответить
+5
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
17.06.2021 в 17:53
Второй тайм полностью проиграли. Второй пенальти можно было не давать. Да, наши на добивание пенальти не бежали...
Ответить
+6
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
17.06.2021 в 17:52
Победа есть игры нет...
Ответить
+3
-1
George_D (Харьков)
17.06.2021 в 17:59
Во втором тайме нет. В первом была. Вообще в последнее время это стало визитной карточкой команды Шевченко. Часто два тайма - это две разные команды.
Ответить
+2
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
17.06.2021 в 17:52
Плохо, что не 3:1, но хорошо, что вообще выиграли. ЗЫ. Беседин за 10 минут налажал больше, чем вся сборная за 90.
Ответить
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 17:52
второй тайм - шо то было?
Ответить
+9
0
филанкрот (donetsk)
17.06.2021 в 17:56
Мабуть,НЛО
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 18:00
не бiгло, не грало - на полi спало!
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...