Украина - Северная Македония 2:1. Жизнь на Евро - девять лет спустя

Для Украины это был словно финал. Девять лет мы не выигрывали в финальной части Евро, серия из шести подряд поражений. Не выигрыш сегодня ставил крест на перспективах выхода из группы, а также, видимо, на тренерских амбициях Андрея Шевченко в сборной. Поэтому неудивительно, что в целом консервативный тренерский штаб решился на кадровые изменения по сравнению с матчем против Нидерландов.

Собственно, эти изменения были неизбежны, поскольку травмировался Зубков. Но его не стали менять Виктором Цыганковым, номинально отправив на левый край Руслана Малиновского. Зачастую в той зоне оказывался Александр Зинченко. Николай Шапаренко заслужил свое место в старте хорошим выходом на замену в предыдущем поединке. Места Ярмоленко и Яремчука в сегодняшней сборной Украины неприкосновенны.

Без изменений оставил тренерский штаб и линию обороны во главе с голкипером Бущаном – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко.

Украина еще никогда не забивала в первом тайме в матчах чемпионата Европы, но, как и против Нидерландов, сильно начала первую 45-минутку. На первых порах македонцы старались отвечать атакой на атаку, однако продолжалось так недолго. Уже к середине тайма преимущество полностью было на стороне команды в желтой форме. Полезно за мяч цеплялся Яремчук, но до поры до времени не забивал. Даже тогда, когда вышел почти один на один – форвард решил давать пас, а не бить по воротам. Свой шанс не использовал и Андрей Ярмоленко, хотя фирменный трюк капитана снова прошел: смещение с фланга в центр, подбор мяча под любимую ногу.

Классный шанс не реализовал Малиновский. Примечательно, что Руслан создал его себе сам, неожиданно найдя возможность для удара в нижний угол (вратарь вытащил). Интересно, как складывался бы этот поединок, если бы не Андрей Ярмоленко. Он все время оказывался в эпицентре событий и закономерно, что именно ему принадлежит самый важный для украинцев удар в этом матче. После подачи углового и сброса от Караваева Андрей замкнул дальнюю штангу. Примечательно, что сам Ярмоленко и заработал этот угловой, выскочив один на один, но пробив в голкипера.

У соперника были шансы в начале тайма, еще когда на табло светились нули. Опасность шла с нашего левого фланга, где не всегда успевал закрывать зону Виталий Миколенко. Именно после его падения у центрального круга македонцы создали свой лучший шанс. Хорошо, что Эльмас не забил из выгодной позиции, но то, что именно он оказался на мяче (да еще и без опеки) после подачи Николова, насторожило. Нужно было избегать таких моментов.

И это получилось. Украина спокойно владела преимуществом. С такой игры можно было выжимать еще больше, что и удалось благодаря быстрой комбинации Зинченко - Ярмоленко - Яремчук. Роман вышел один на один и очень спокойно положил мяч в ближний нижний угол ворот Димитриевски.

После этого наша сборная успокоилась, что вполне естественно – слишком много эмоций было выплеснуто в начале (но при этом сохранено хладнокровие). Разбудил наших защитников выпад Пандева, который забил, но из положения "вне игры". После того у чужих ворот голом едва не отличился Караваев, а позже на пенальти "нырял" Шапаренко, однако поймал лишь желтую карточку от справедливого арбитра.

Главной задачей на второй тайм было спокойно довести игру до логично, а значит победного дня Украины, завершения. Этот план рухнул. Когда Адеми сильно бил со средней дистанции, Бущан выручил, а когда у чужих ворот возникли два момента, - удар Малиновского со штрафного и попытка Яремчука, - показалось, что выпад македонцев случаен. Но нет: Украина сбавила темп, а соперник, наоборот, добавил. И забил. Трайковски пробил издали, Бущан отразил в перекладину, Караваев стоял и ждал мяча, тогда как Пандев двигался в его направлении. Украинский защитник ударил оппонента по ноге, за что был наказан пенальти. Алиоски с первой попытки не переиграл Бущана, но был удачным на добивание – 2:1.

Северная Македония почувствовала уверенность, но не шла вперед сломя голову. Очевидно, аккумулировала силы для последнего штурма, но Украина попыталась сыграть на опережение. Очередной удар Малиновского создал опасность, но македонский вратарь не зевал.

Сложилось такое впечатление, что Украина сдала физически. Дальний удар Трайковски, создавший проблемы для Бущана, еще раз напомнил, какая пикантная ситуация на поле. Немного лучше стало с выходом Виктора Цыганкова: снова появился момент у Украине, вернули себе контроль над мячом. Закрыть игру возможность выпала неожиданно: Малиновский подал со штрафного, мяч попал в стенку и македонцы отбились. Но арбитры просмотрели эпизод еще раз и увидели игру рукой в исполнении Абрамовски. Жаль, что Малиновский с "отметки" не переиграл вратаря, не избавив болельщиков Украины от нервных последних минут.

Но все обошлось (два удара Трайковски не принесли дивидендов номинальным гостям). Украина провела невыразительный второй тайм, но добыла очень нужный для себя результат. В этой ситуации результат, наверное, главное. Дальше уже будет не так тревожно.

Евро-2020. Групповой этап. Группа С. Второй тур

Румыния. Бухарест. Национальный стадион

Арбитр в поле - Фернандо Раппаллини (Аргентина)

Украина - Северная Македония 2:1

Голы: Андрей Ярмоленко 29, Роман Яремчук 34 - Эзджан Алиоски 57

Украина: Георгий Бущан - Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко - Тарас Степаненко - Александр Зинченко - Руслан Малиновский (Эдуард Соболь 90+2), Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков 70), Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук 78) - Роман Яремчук (Артем Беседин 70)

Северная Македония: Столе Димитриевски - Стефан Ристовски, Дарко Велковски (Иван Тричковски 85), Висар Муслиу - Эзджан Алиоски, Стефан Спировски (Дарко Чурлинов 46), Ариджан Адеми (Кире Ристевски 85), Бобан Николов (Александар Трайковски 46) - Энис Барди ( Даниэль Абрамовски 77) - Элиф Эльмас, Горан Пандев

Предупреждения: Николай Шапаренко 43 - Дарко Велковски 59, Даниэль Абрамовски 83

Нереализованные пенальти: Руслан Малиновский 84 (вратарь) - Эзджан Алиоски 57 (вратарь)