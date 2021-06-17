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Национальная сборная Украины

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Украина впервые в истории забила в первом тайме финальных турниров Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И сразу два гола

Украина впервые в истории забила в первом тайме финальных турниров Евро

uefa.com

Новина українською

Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

К перерву наша команда ведет со счетом 2:0 – по голу забили Ярмоленко и Яремчук.

Интересно, что это первый гол сборной на Евро в первых таймах.

В 2012 шведам Шевченко забивал во втором тайме, в 2016 мы не забивали вообще, ну и оба гола голландцам в прошлом матче Евро-2020 были забиты после перерыва.

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В статье: Украина Северная Македония
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Комментарии (1)
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Забиватор (Mariupol)
17.06.2021 в 17:57
Счёт по игре, нечего добавить
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