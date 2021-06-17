Национальная сборная Украины
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Украина впервые в истории забила в первом тайме финальных турниров Евро
И сразу два гола
uefa.com
Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда
К перерву наша команда ведет со счетом 2:0 – по голу забили Ярмоленко и Яремчук.
Интересно, что это первый гол сборной на Евро в первых таймах.
В 2012 шведам Шевченко забивал во втором тайме, в 2016 мы не забивали вообще, ну и оба гола голландцам в прошлом матче Евро-2020 были забиты после перерыва.
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Забиватор (Mariupol)
17.06.2021 в 17:57
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