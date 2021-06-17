Украина впервые в истории забила в первом тайме финальных турниров Евро

Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

К перерву наша команда ведет со счетом 2:0 – по голу забили Ярмоленко и Яремчук.

Интересно, что это первый гол сборной на Евро в первых таймах.

В 2012 шведам Шевченко забивал во втором тайме, в 2016 мы не забивали вообще, ну и оба гола голландцам в прошлом матче Евро-2020 были забиты после перерыва.