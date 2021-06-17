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Ярмоленко обошел Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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По системе гол+пас Ярмоленко набрал уже 63-е очко

Ярмоленко обошел Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины

Новина українською

Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

К перерву наша команда ведет со счетом 2:0 – по голу забили Ярмоленко и Яремчук.

Гол Ярмоленко стал для футболиста 42-м в футболке национальной команды. А чуть позже Андрей отдал голевую передачу на Яремчука.

Таким образом Ярмоленко набрал 63-е очко по системе гол + пас в матчах за сборную Украины (42 гола и 21 голевая передача) и обошел Андрея Шевченко, у которого 61 очко – 48 голов и 13 голевых передач.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Северная Македония
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Источник:
Трибуна

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