Ярмоленко обошел Шевченко по количеству результативных действий в сборной Украины

Сборная Украины играет матч второго тура группового раунда Евро-2020 против Северной Македонии.

К перерву наша команда ведет со счетом 2:0 – по голу забили Ярмоленко и Яремчук.

Гол Ярмоленко стал для футболиста 42-м в футболке национальной команды. А чуть позже Андрей отдал голевую передачу на Яремчука.

Таким образом Ярмоленко набрал 63-е очко по системе гол + пас в матчах за сборную Украины (42 гола и 21 голевая передача) и обошел Андрея Шевченко, у которого 61 очко – 48 голов и 13 голевых передач.