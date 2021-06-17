Национальная сборная Украины
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Спустя девять лет. Сборная Украины прервала 6-матчевую серию поражений на Евро
Предыдущая победа была на Евро-2012
uefa.com
Сборная Украины во втором туре группового раунда Евро-2020
Это всего лишь вторая победа нашей сборной в финальных турнирах чемпионатах Европы. Ее пришлось ждать целых девять лет, так как первая была над Швецией (2:1) на Евро-2012.
До сегодняшнего матча у Украины была серия из 6 поражений на Евро подряд. Это был антирекорд чемпионатов Европы, который украинцы делили со сборной Югославии.
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
17.06.2021 в 18:25
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jnp49 (ОДЕССА)
17.06.2021 в 18:16
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