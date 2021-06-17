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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Спустя девять лет. Сборная Украины прервала 6-матчевую серию поражений на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Предыдущая победа была на Евро-2012

Спустя девять лет. Сборная Украины прервала 6-матчевую серию поражений на Евро

uefa.com

Новина українською

Сборная Украины во втором туре группового раунда Евро-2020 со счетом 2:1 обыграла Северную Македонию.

Это всего лишь вторая победа нашей сборной в финальных турнирах чемпионатах Европы. Ее пришлось ждать целых девять лет, так как первая была над Швецией (2:1) на Евро-2012.

До сегодняшнего матча у Украины была серия из 6 поражений на Евро подряд. Это был антирекорд чемпионатов Европы, который украинцы делили со сборной Югославии.

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В статье: Украина Северная Македония
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
17.06.2021 в 18:25
Им что Шевченко рассказал, что они сильные игроки, профи? Да их гонять надо как сидоровых коз. Они в первом тайме сами создали 2 момента себе и во втором сыграли расхлябанно, за что и поплатились голом. Что Зина делает на поле? Зина с Малиной считают себя звездами? Конечно есть указания Тренера, еще неизвестно, что он ставит за задачи, может они выполняют установки. Тогда тренер слабенький. В общем сыграли слабо, свободно могли сыграть сильнее, Но.
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jnp49 (ОДЕССА)
17.06.2021 в 18:16
И всё-таки наши были сильнее македонцев - это было видно даже невооруженным взглядом.., но опять таки - как же без наших нервов? Ну не может сборная выдать СЛАДКУЮ КОНФЕТКУ(первый тайм КЛАССНЫЙ), обязательно нужно немножечко "нервов" подлить. Впрочем за победу СПАСИБО, мы не такая уж великая футбольная держава, поэтому и этой победе порадуемся ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!!
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