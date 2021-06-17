Спустя девять лет. Сборная Украины прервала 6-матчевую серию поражений на Евро

Сборная Украины во втором туре группового раунда Евро-2020 со счетом 2:1 обыграла Северную Македонию .

Это всего лишь вторая победа нашей сборной в финальных турнирах чемпионатах Европы. Ее пришлось ждать целых девять лет, так как первая была над Швецией (2:1) на Евро-2012.

До сегодняшнего матча у Украины была серия из 6 поражений на Евро подряд. Это был антирекорд чемпионатов Европы, который украинцы делили со сборной Югославии.