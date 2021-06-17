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Ярмоленко: Чувство гордости переполняет. Эта победа для болельщиков

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Эмоции героя матча Украина - Северная Македония

Ярмоленко: Чувство гордости переполняет. Эта победа для болельщиков

GETTY IMAGES

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

– Чувство гордости переполняет меня. Рад за команду, наших болельщиков. Тяжелая игра, тяжелый соперник. Я очень рад. Поздравляю всех с победой. Теперь нужно пару дней на восстановление и двигаемся дальше.

- Команда подошла к трибунам украинских фанов после матча.

– Конечно, спасибо огромное болельщикам, что приехали, поддерживали нас на протяжении всего матча. Ощущали эту поддержку, чувствовали, что дома наши родные, украинские болельщики поддерживают нас. Эта победа для них.

- После первого тайма казалось, что не будет проблем в этом матче. Но во втором тайме была нервозность после пропущенного.

– Первый тайм выиграли 2:0, но знали, что после перерыва команда соперника будет бежать вперед, будет атаковать. Им терять нечего, мы это прекрасно знали. Очень тяжелая игра. На чемпионате Европы, думаю, легких матчей не бывает. Оставили очень много сил.

На скамейке очень переживал. На поле полегче, не так переживаешь, как когда со стороны смотришь.

- Ассист Караваева – что-то наигранное?

– Считаю, Караваев – молодец. Сделал хороший пас, после которого оставалось только забить. Слава богу, что смог это сделать. Сейчас только положительные эмоции. Очень рад, что нам удалось взять три очка.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Македония
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (13)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 19:29
Вообще не понятно, почему чувство гордости? Одна из самых слабых команд чемпионата гоняла наших второй тайм …
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 19:01
Не думал, что буду такое писать, но Степаненко в разрушении - гроссмейстер по сравнению с остальными. Беседин - вообще ни о чем :(
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+1
-2
Lion Killer (Львів)
17.06.2021 в 19:07
а чо не думав? Він найкращий опорник в збірній. Це всім відомо і зрозуміло. ПРоблема, шо в нього була травма... Сподіваюся, і з Австрією буде грати.
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+2
-1
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 18:58
Андрей, давай будем откровенными, ты доказал, что ты лидер и настоящий капитан сборной! Респект. На этом радость пока заканчивается. Две игры сборной-это сплошной валидол и американские горки. Ребята, нужно учиться контролировать ход игры и свои эмоции. На поле нужно быть дисциплинированными и делать только то, что нужно, а не то, что хочется. Будем делать промежуточные (я очень надеюсь, что не финальные) выводы после игры с Австрией.
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+6
0
denis066 (Днепр )
17.06.2021 в 18:56
Это наш уровень с такими командами мы можем играть.,не знаю мне показалось но Мали...как то вольяжно играл,были потери мяча в простых ситуациях...Да и Цыга,, еще ни какой
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+2
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
17.06.2021 в 18:45
На Евро слабых не бывает, он прав. С победой
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+6
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
17.06.2021 в 18:43
Ну и где те вороны падальщики, которые тут извергали желчь на Ярмолу? Две игры и две игры он лучший.
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+11
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
17.06.2021 в 18:39
Ярмола - безнадійний лавочнік середняка АПЛ на порядок кращий за чемпіона АПЛ і одного з кращих футолістів чепіонату Італії? Як це може бути?
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+2
-5
Dnepr United (Днепр)
17.06.2021 в 19:01
Вероятно именно поэтому - Руслан и Алекс отишачили в своих лигах в полный рост, а Андрей наоборот отдохнувший и голодный.
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 19:04
Алекс отишачил? Насмешил...
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 19:03
А хто тобі сказав що він лавочник? Була травма, через це спад в грі. До цього грав, забивав.
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+4
-1
Некр!т (Дзвонимісто)
17.06.2021 в 19:33
Зінченко здається вже дістався збірної України, а Малиновський ще в Італії, хоч би до гри з Австрією дошвендяв до збірної.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
17.06.2021 в 18:34
первый тайм был хороший Ярмола и Яремчук умнички , но во втором началась дичь,
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+7
0


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