Национальная сборная Украины
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Ярмоленко признан лучшим игроком матча Украина – Северная Македония по версии УЕФА
Украинцу уже вручили послематчевый приз
uefa.com
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком
Отметим, что в этом поединке Андрей забил гол и отдал голевую передачу на Романа Яремчука.
???????? Andriy Yarmolenko takes the prize after inspiring Ukraine to victory with a goal & an assist ⚽️????️— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
???? Did you predict that? @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/G8hXfS4O0x
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Комментарии (12)
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meffi (Захід)
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