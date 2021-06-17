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Ярмоленко признан лучшим игроком матча Украина – Северная Македония по версии УЕФА

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Украинцу уже вручили послематчевый приз

Ярмоленко признан лучшим игроком матча Украина – Северная Македония по версии УЕФА

uefa.com

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (2:1) по версии УЕФА.

Отметим, что в этом поединке Андрей забил гол и отдал голевую передачу на Романа Яремчука.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Македония
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Комментарии (12)
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meffi (Захід)
17.06.2021 в 19:55
Заслужив!
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
17.06.2021 в 19:44
У мене одного виникає питання, чому Ярмола після важкої травми вже другий матч поспіль грає краще за Малиновського, який став одним з кращих гравців Серії А??
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.06.2021 в 19:43
вообще очень будет жалко, если он останется на следующий сезон играть за Вест Хэм. Он еще может поиграть на хорошем уровне и ему бы после успешного как для него Евро не помешало бы выбрать клуб, где будет игровая практика.
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+2
0
Ramses-ua (Запоріжжя)
17.06.2021 в 19:27
Ярмола красень!,побеседуй с Бесединым в цей раз
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+4
0
филанкрот (donetsk)
17.06.2021 в 19:19
Ярмом він був,коли останній сезон грав у Києві.А після переїзду до Британії розкрився
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+1
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 18:59
Страшно подумать если бы Шева тоже думал перед Евро, что он Бревноленко...
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+3
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.06.2021 в 19:49
Так його звуть лише кротососи.
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.06.2021 в 18:56
С одним но. Бущанище топище
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+9
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 18:52
Красавчик Ярма, надеюсь, навсегда заткнул рот адептам "бревноленко"
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+15
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
17.06.2021 в 18:44
Браво земеля, рви и дальше всех.
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+8
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
17.06.2021 в 18:58
С каких пор Питер и Чернигов один город?
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+1
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.06.2021 в 19:50
Пологовий будинок і петер...
0
0


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