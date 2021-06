Ярмоленко признан лучшим игроком матча Украина – Северная Македония по версии УЕФА

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (2:1) по версии УЕФА.

Отметим, что в этом поединке Андрей забил гол и отдал голевую передачу на Романа Яремчука.

