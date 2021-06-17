Караваев: Второй тайм? У нас так часто происходит, нужно с этим что-то делать

Защитник сборной Украины Александр Караваев в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

– Тяжелый матч. Хотя по первому тайму не сказал бы. Полностью контролировали игру, особо не дали ничего создать сопернику, сами в начале создали много моментов, плюс потом забили два гола, могли еще забивать.

На второй тайм вышли спокойнее, а Северная Македония начала больше прессинговать, идти ва-банк, так как они проигрывали. Где-то немного упустили нить игры, нужно быть сконцентрированными до конца матча.

- Вы записали в актив, возможно, лучший ассист на этом Евро.

– Возможно. Рад, когда отдаю голевые передачи. Наверное, люблю больше, чем забивать. Рад, что на Андрея Ярмоленко, хочу, чтобы он рекорд установил.

- Это импровизация или наигрывали?

– Сильно долго это не наигрывали, но сказали, что я должен быть в этой позиции, бежать. Но поскольку я раньше еще в "Заре" играл на этой позиции при угловых, часто получалось так. Знаю, что делать в этой позиции. Главное – продлить мяч, а там уже ребята будут замыкать. Так и вышло.

- В конце матча фаны хватались за сердце.

– У нас так часто происходит. Нужно с этим что-то делать, разбираться. Убирать, чтобы не было таких моментов. Мы на поле тоже переживаем. Понимаем, какой груз ответственности, не имеем права допускать ошибки, поскольку команды на таком турнире такого высокого уровня не будут прощать.

Как было в первом матче, тоже допускали ошибки, но нас не прощали, мы пропускали. Нужно более играть строже, сконцентрированнее и спокойнее.

- Что случилось с эпизодом с пенальти в наши ворота?

– Был удар, Жорик отбил хорошо. Вижу, вроде мяч рядом был, но 10-й номер хорошо сыграл на опережение. Не видел, но, скорее всего, он первый сыграл в мяч, я ему попал в ногу, наверное, поэтому.

- Снова было много украинских фанатов на трибунах.

– Да, это заметно, когда мы выходили еще на разминку, на матч, гимн пели или когда "Червону руту" пели. Конечно, все ощущается. Немного знакомых здесь, друзья приехали. Знал, что будет такая поддержка. Это очень и очень приятно. Уверен, что на Австрию придет не меньше, а то и больше.

Огромная благодарность, низкий поклон, что есть такая поддержка. Это придает нам сил и энергии. Понимаем, что в такую погоду так далеко ехать – и все равно приезжают за нас переживать, поэтому спасибо большое.