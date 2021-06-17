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Шевченко: Команда интересно играет, много интересных предложений
Но реализацию нужно подтянуть
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
– Была одна проблема по позиции – найти замену Зубкову, вы нашли решение в виде Малиновского.
- Прокомментируйте, как действовал левый фланг в этом матче.
– Связка Малиновского и Шапаренко, при перестроении они менялись с Зинченко. Малиновский играл на этой позиции в «Аталанте», он ее знает, у нас были хорошие подключения Миколенко, который постоянно отвлекал.
Мы сбалансировали 2 фланга, и игра в атаке у нас получилась хорошо. Где-то была нервозность в конце, где мы могли за счет передач лучше выходить. Нервозность играет роль.
– Прокомментируйте, как футболисты, вышедшие на замену, вошли в игру?
– Мы довольны, как вошли. Беседин вышел – дал много борьбы, Цыганков имел шанс. Сидорчук, Соболь вышли – все ребята были настроены на результат.
– Яремчук и Ярмоленко действительно в феноменальной форме?
– Думаю, вся команда в хорошей форме. То, что мы играем в атаку – хорошо, если б мы все реализовывали, что создаем. Команда действительно интересно играет, много интересных предложений, но все равно надо находить баланс, потому что нас ждет очень серьезная игра с непростым соперником. Надо восстановиться, отдохнуть и готовиться.
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