Шевченко: Команда интересно играет, много интересных предложений

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020 .

– Была одна проблема по позиции – найти замену Зубкову, вы нашли решение в виде Малиновского.

- Прокомментируйте, как действовал левый фланг в этом матче.

– Связка Малиновского и Шапаренко, при перестроении они менялись с Зинченко. Малиновский играл на этой позиции в «Аталанте», он ее знает, у нас были хорошие подключения Миколенко, который постоянно отвлекал.

Мы сбалансировали 2 фланга, и игра в атаке у нас получилась хорошо. Где-то была нервозность в конце, где мы могли за счет передач лучше выходить. Нервозность играет роль.

– Прокомментируйте, как футболисты, вышедшие на замену, вошли в игру?

– Мы довольны, как вошли. Беседин вышел – дал много борьбы, Цыганков имел шанс. Сидорчук, Соболь вышли – все ребята были настроены на результат.

– Яремчук и Ярмоленко действительно в феноменальной форме?

– Думаю, вся команда в хорошей форме. То, что мы играем в атаку – хорошо, если б мы все реализовывали, что создаем. Команда действительно интересно играет, много интересных предложений, но все равно надо находить баланс, потому что нас ждет очень серьезная игра с непростым соперником. Надо восстановиться, отдохнуть и готовиться.