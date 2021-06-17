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Шевченко: Команда интересно играет, много интересных предложений

Национальная сборная Украины
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Но реализацию нужно подтянуть

Шевченко: Команда интересно играет, много интересных предложений

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

– Была одна проблема по позиции – найти замену Зубкову, вы нашли решение в виде Малиновского.

- Прокомментируйте, как действовал левый фланг в этом матче.

– Связка Малиновского и Шапаренко, при перестроении они менялись с Зинченко. Малиновский играл на этой позиции в «Аталанте», он ее знает, у нас были хорошие подключения Миколенко, который постоянно отвлекал.

Мы сбалансировали 2 фланга, и игра в атаке у нас получилась хорошо. Где-то была нервозность в конце, где мы могли за счет передач лучше выходить. Нервозность играет роль.

– Прокомментируйте, как футболисты, вышедшие на замену, вошли в игру?

– Мы довольны, как вошли. Беседин вышел – дал много борьбы, Цыганков имел шанс. Сидорчук, Соболь вышли – все ребята были настроены на результат.

– Яремчук и Ярмоленко действительно в феноменальной форме?

– Думаю, вся команда в хорошей форме. То, что мы играем в атаку – хорошо, если б мы все реализовывали, что создаем. Команда действительно интересно играет, много интересных предложений, но все равно надо находить баланс, потому что нас ждет очень серьезная игра с непростым соперником. Надо восстановиться, отдохнуть и готовиться.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Трибуна

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Комментарии (11)
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DimON1976 (Днепр)
17.06.2021 в 20:06
Много интересных предложений? Это по игрокам? Мыколенко уже не в Милан берут, а в "Старт" Жмеринка?
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0
0
Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 20:05
Ужасно играли.Нас гоняли Македонцы.Как не забивать пенальти???На Евро???Это не УГПЛ это Евро!!!!Цыганык и Бэседин ослабили игру.Куча моментов,но голов нет.Защита тоже так себе.
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0
0
DimON1976 (Днепр)
17.06.2021 в 20:00
Очень интересно будет послушать это мычание после Австрии. Ведь всем вменяемым уже и так понятно, чем всё закончится...
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+2
0
DimON1976 (Днепр)
17.06.2021 в 19:57
Команда действительно "интересно играет". А особенно интересно, что делает тренер Шевченко? Спокойно наблюдает за "интересной" игрой и по команде выпускает кому-то нужных игроков типа Беседина???
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+3
0
venom5506 (Львів)
17.06.2021 в 20:00
Згоден. Невже в Україні немає кращих за Миколенка чи Караваєва? А штатний пенальтист є? Але рекламісту “каралевского мороженого” видніше. З такою грою програємо і австріякам, на жаль
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.06.2021 в 19:56
посмотрел немного как Дания Бельгию катает, ппц, какая четкая игра в обороне, какой отлаженный прессинг, какая плотная игра персонально по Лукаке, переходы из обороны в атаку тоже норм. Вот где "много интересных предложений", и разве у датчан одни суперзвезды играют, штоле
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 19:49
"Беседин вышел, дал много борьбы." Да, с ним вся наша команда боролась, чтобы не привёз.
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+5
0
Golfik25 (Киев)
17.06.2021 в 19:37
ну если великому Шевченку нравится игра, то ясно, почему у нас каждая игра это каторга с валидолом
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+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 19:32
ещё одно предложение: выгони бревнедина нах! дай шанс довбику!
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+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.06.2021 в 19:48
А краще Філіппову. Він же в самому Сінт Труйдені сидить.
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 19:51
Беседина если и выпускать то только в команде соперника.
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+3
0


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