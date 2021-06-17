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Зеленский: Заслуженная победа. Гордимся нашей сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент не отстает от футбольных событий

Зеленский: Заслуженная победа. Гордимся нашей сборной

Лента

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с победой над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией.

Гордимся нашей сборной. Так держать. С вами поддержка всей Украины", – написал Зеленский.

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В статье: Украина Северная Македония Владимир Зеленский
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Комментарии (7)
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velbag (Полтава)
17.06.2021 в 21:45
пішов найух,віслюк Моніка
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 21:25
А сам сказать сможет, без бумажки?
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+3
0
MoriArti (Александрия)
17.06.2021 в 21:19
Панове, а вАм ліпше , щоб були всі попередні? Судячи з коментів
Ответить
0
0
avatar
c99baf (Харьков)
17.06.2021 в 21:01
А я ожидал гаранта на матче в Бухаресте,ну слава Богу, обошлось...
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+4
-1
тутти-10 (Сумська область)
17.06.2021 в 21:47
Добре, що в Амстердам не поперся, бо міг зависнути там на довго
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+1
0
филанкрот (donetsk)
17.06.2021 в 20:29
Тепер мені тривожно за збірну
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+6
-1
филанкрот (donetsk)
17.06.2021 в 20:28
Бідоносець,мовчи!Майже щоразу,як ти влазиш.то в Парижі собор згорить.то Оманський залив з берегів виходить
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+6
-3


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