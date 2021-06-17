Национальная сборная Украины
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Зеленский: Заслуженная победа. Гордимся нашей сборной
Президент не отстает от футбольных событий
Лента
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с
"Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией.
Гордимся нашей сборной. Так держать. С вами поддержка всей Украины", – написал Зеленский.
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Комментарии (7)
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velbag (Полтава)
17.06.2021 в 21:45
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Olegyurchak (Хмельницький )
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MoriArti (Александрия)
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c99baf (Харьков)
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тутти-10 (Сумська область)
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филанкрот (donetsk)
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филанкрот (donetsk)
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