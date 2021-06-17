Шевченко: Все наши замены пошли на пользу

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после матча с Северной Македонией на Евро-2020 (2:1) .

- Первый тайм в исполнении сборной Украины был идеальным. Почему команда позволила сопернику вернуться в игру, повлекшее нервную концовку?

- Финальная часть чемпионата Европы - это очень эмоциональный турнир, в любой момент баланс команды может измениться. Мы хорошо провели первый тайм, хорошо начали второй, а потом наша ошибка привела к пенальти. После пропущенного мяча появилась нервозность, потом снова у нас были шансы, мы могли забивать. Момент был у Цыганкова, не реализовали пенальти.

Надо отдать должное сопернику. Северная Македония - команда с характером. Она воспользовалась нашей ошибкой и вернулась в игру.

- Почему сборная Украины забила два мяча за несколько минут и после этого сбавила обороты?

- Мы могли забить и больше. Надо смотреть, сколько шансов у нас было в игре, как команда играет в атаке, как создает моменты, насколько разнообразно маневрирует. Думаю, сегодня сборная Украины достаточно хорошо сыграла в атаке, было приятно смотреть. И самое главное, что мы снова забили и на этот раз добились победы.

- Довольны ли вы действиями слева в атаке Руслана Малиновского и ждать ли его на этой позиции в следующем поединке?

- Малиновский провел отличный матч. Мы попытались сбалансировать команду, и у нас это получилось. Сборная Украины, особенно в атаке, действовала хорошо. В концовке второго тайма мы перестроились, играли по совершенно другой схеме, потому что надо было обезопасить свои ворота и создавать определенный прессинг впереди, чтобы не было длинных передач и забросов. Мы выпустили для этого сразу двух свежих игроков, которые постоянно нагнетали. Беседин цеплялся за мяч, в Цыганкова был хороший шанс забить третий гол. Все сделанные нами замены пошли на пользу, футболисты, которые вышли на поле, сыграли хорошо. Ну а Малиновский на этой позиции играл в "Аталанте" и сегодня сыграл великолепно.

- По сравнению с первым поединком в действиях вашей команды есть прогресс?

- Эти два матча совершенно разные. Сборная Нидерландов - команда другого класса, которая строит свою игру по совсем другим принципам. Думаю, мы и с Нидерландами хорошо сыграли, и сегодня. Северная Македония - команда с характером, которая за малейшего шанса сразу же возвращается к игре. Команда, может, где-то не самая лучшая по качеству, но в ней есть достаточно квалифицированные игроки, лидеры. Повторюсь, в целом мы сыграли два хороших матча.