Караваев: Мы должны быть более раскованными, играть в свою игру

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Хороший результат. В первом тайме мы полностью переиграли соперника, создали кучу моментов, контролировали игру. Мы понимали, что во второй половине встречи македонцы вовсю понесутся вперед, чтобы забивать. Мы это предусмотрели, останавливали их атаки. Скорее всего, мы где-то потеряли концентрацию. Будем разбираться, работать, чтобы это больше не повторялось. С преимуществом в счете нужно правильнее играть, чтобы не давать соперникам создавать моменты.

Мой голевой пас? Я на этой позиции при стандартах играл и на клубном уровне, поэтому знаю, как действовать. Нужно было просто переправить мяч на дальнюю штангу, чтобы партнеры закрыли. Защитники этого не ожидали. Моя задача состояла в этом, а ребята всегда имеют замыкать дальнюю штангу, что в итоге и получилось.

Настроение на следующий матч? Положительные эмоции, поскольку тренерский штаб говорит, что мы не должны себя дополнительно настраивать, сильно зажиматься. Мы должны быть более раскованными, играть в свою игру, выполнять то, что от нас требуют. Факт победы и поддержка наших болельщиков на стадионе, которых было очень много, дают очень положительные эмоции.

Теперь нужно правильно восстановиться и подготовиться к матчу с Австрией. Этот поединок будет решающим. Уже с сегодняшнего дня начнем подготовку", - сказал Караваев.