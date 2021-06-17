Пандев: Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал поражение свой команды в матче Евро-2020 от Украины (1:2) .

"Просто хорошо отыграть 45 минут недостаточно на таких турнирах. Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме.

У нас были шансы сравнять счет до назначенного в наши ворота пенальти, но таков футбол. Тем не менее, не стоит забывать, что мы впервые играем на таком уровне" – сказал Пандев.