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Пандев: Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме
Мнение о матче от капитана сборной Северной Македонии
uefa.com
Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал
"Просто хорошо отыграть 45 минут недостаточно на таких турнирах. Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме.
У нас были шансы сравнять счет до назначенного в наши ворота пенальти, но таков футбол. Тем не менее, не стоит забывать, что мы впервые играем на таком уровне" – сказал Пандев.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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