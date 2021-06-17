  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пандев: Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пандев: Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Мнение о матче от капитана сборной Северной Македонии

Пандев: Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме

uefa.com

Новина українською

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев прокомментировал поражение свой команды в матче Евро-2020 от Украины (1:2).

"Просто хорошо отыграть 45 минут недостаточно на таких турнирах. Мы должны весь матч играть так, как мы играли сегодня во втором тайме.

У нас были шансы сравнять счет до назначенного в наши ворота пенальти, но таков футбол. Тем не менее, не стоит забывать, что мы впервые играем на таком уровне" – сказал Пандев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Горан Пандев Северная Македония
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...