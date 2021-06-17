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Ярмоленко: Посмотрите, какой классный матч выдали наши защитники

Национальная сборная Украины
Обновлено
(5 голосов)

Андрей хочет разделить награду лучшему игроку матча со всей командой

Ярмоленко: Посмотрите, какой классный матч выдали наши защитники

UEFA

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко который был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (2:1), так прокомментировал свою награду.

"Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче.

Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону - какой классный матч выдали наши защитники.

Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой", - сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Македония
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Комментарии (11)
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grasshopper1 (Харьков)
17.06.2021 в 23:11
Центральные сыграли хорошо - согласен. Крайки отвратительно. Караваев в момент с пенальти был первым на мяче. Надо было не ножку выставлять и тянуться, а играть головой на угловой. Это было бы в разы быстрее. Миколенко после неудачной игры с голландцами выдал вторую игру с ошибками. Добавилась неуверенность в себе. Много брака. В атаке из-за неуверенности стало слабо
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0
0
oda1979 (Запорожье)
17.06.2021 в 23:02
Особенно Каоавай:)))
Ответить
0
-3
avatar
FCLviv (Львів)
17.06.2021 в 22:42
Справжній лідер і капітан !
Ответить
+4
-1
Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 22:58
Но нада задуматься кто будет после ухода Степы,Ярмолы,Пятова,Коноплянки,Кравцова?Лидеров вообще нет.Зинченко и Малиновский пиарщики
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0
-2
Будєм разбіратся (Київ)
17.06.2021 в 22:32
Лідер збірної
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+5
0
magnum power (БОМЖ)
17.06.2021 в 22:28
90 минут ожиданий, что защита накосячит и мы получим привычный нелепый гол - то ещё удовольствие
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+4
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 22:19
Посмотрел, привезли пенальти...
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+3
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 22:24
Левый пеналь
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+2
-4
Dimka26 (Чернигов)
17.06.2021 в 22:30
левый потому что так померещилось Вацку?)
+2
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 23:11
Потому что есть правила футбола, но вам этого не понять :)
0
-1
Лекарь (село Дарница)
17.06.2021 в 22:15
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+2
-1


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