Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Посмотрите, какой классный матч выдали наши защитники
Андрей хочет разделить награду лучшему игроку матча со всей командой
UEFA
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко который был признан
"Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче.
Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону - какой классный матч выдали наши защитники.
Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой", - сказал Ярмоленко.
Популярное сейчас
- Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча
- Украина - Северная Македония 2:1. Жизнь на Евро - девять лет спустя
- Украина - Северная Македония. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей