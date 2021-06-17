Ярмоленко: Посмотрите, какой классный матч выдали наши защитники

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко который был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией (2:1) , так прокомментировал свою награду.

"Я очень рад этой награде, но еще больше я рад трем очкам, набранным в этом матче.

Я бы не стал сосредотачивать свое внимание только на тех, кто забивает голы и делает результативные передачи. Посмотрите на нашу оборону - какой классный матч выдали наши защитники.

Мне бы хотелось разделить эту награду со всей командой", - сказал Ярмоленко.