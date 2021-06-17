Малиновский: Ничья в матче с Северной Македонией сильно бы нас расстроила

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Немного расстроился из-за незабитого пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила.

Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.

Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности", - сказал Малиновский.