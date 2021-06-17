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Малиновский: Ничья в матче с Северной Македонией сильно бы нас расстроила

Национальная сборная Украины
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Итоги матча от хавбека сборной Украины

Малиновский: Ничья в матче с Северной Македонией сильно бы нас расстроила

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Немного расстроился из-за незабитого пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила.

Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.

Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности", - сказал Малиновский.

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В статье: Украина Северная Македония Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 22:00
В ворота попадай и не подавай повод расстраиваться.
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