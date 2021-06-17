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Путин – не х**ло? В России обиделись на кричалки украинских болельщиков на Евро
Призывают УЕФА запретить, наказать и оштрафовать
Поединок посетило довольно большое количество украинских болельщиков, которые до и во время матча заряжали кричалки про президента России Владимира Путина, в том числе и легендарную Путин – х**ло!
Побывали на матче и российский журналисты, которые тут же передали месседж украинских фанатов в свои издания, что привело к очередному взрыву эмоций у соседей.
По этому поводу стали высказываться как футбольные, так и околофутбольныелюди.
Дошло до того, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал УЕФА жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами:
"Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.
Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", - заявил чиновник.
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