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Путин – не х**ло? В России обиделись на кричалки украинских болельщиков на Евро

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Призывают УЕФА запретить, наказать и оштрафовать

Путин – не х**ло? В России обиделись на кричалки украинских болельщиков на Евро

Новина українською

Cборная Украины в Бухаресте в матче группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1).

Поединок посетило довольно большое количество украинских болельщиков, которые до и во время матча заряжали кричалки про президента России Владимира Путина, в том числе и легендарную Путин – х**ло!

Побывали на матче и российский журналисты, которые тут же передали месседж украинских фанатов в свои издания, что привело к очередному взрыву эмоций у соседей.

По этому поводу стали высказываться как футбольные, так и околофутбольныелюди.

Дошло до того, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал УЕФА жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами:

"Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей.

Это, однозначно, хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости", - заявил чиновник.

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В статье: Украина Северная Македония Владимир Путин
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Источник:
sport24

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Комментарии (18)
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Дрюон (Одесса)
17.06.2021 в 21:59
Хто такой путін знають усі, але який рахунок зустрічі?) Може я не той матч дивився? О, поки писав виправили))
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0
0
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alex69 (Париж)
17.06.2021 в 21:59
Украина - Македония 3:1? Забавно.
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 21:56
А які претензії в как цапів? УЕФА офіційно затвердила як гімн Євро.
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+1
0
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scorpius (Ck)
17.06.2021 в 21:55
"УЕФА обязан запретить, обязан оштрафовать..." Рашка тоже кое-что обязана сделать. Например, пройти накуй!
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+2
0
Черноморчик (Одесса )
17.06.2021 в 21:53
какое приятное единодушие в коментах . ни одного даже минуса . и это радует .
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+3
0
football_soccer (Украина)
17.06.2021 в 21:51
шо самое смешное, если на условном спортСе , найти тему с зашкваром окружения путина либо самого путина, например, как перед ним все расступаются, когда он 10 шайб забрасывает, то русские САМИ ЖЕ с него стебутся и обливают с ног до головы. Но стоит что-то сказать украинцам о нем, так все, русские резко становятся обидчивыми пУтриотами... Чудеса какие-то у них там
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+2
0
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Карикатурист (Білозерське)
17.06.2021 в 21:51
Цілком погоджуюсь. ФФУ слід покарати: вирвати й прострелити язика. Може УАФ не сподобається, але хто винуватий тим моксельським пердакам, що вони далі дзьоба свого не бачать
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
17.06.2021 в 21:50
Якийсь неандерталець розповідає УЄФА, що вона зобов'язана зробити. УЄФА знає і свої тарифи, і свої послуги рашкованам за газпромівське бабло - щороку забезпечити "солодкий" жереб для Зеніта, щоб не дай боже, не зустрівся з баваріями та ліверпулями. А все решта - або ще бабла занесіть, або йдіть на ...ху¥ло.
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+2
0
MoriArti (Александрия)
17.06.2021 в 21:49
О! Как пукан бомбанул.....операція, організації, провокації.....От же ж ,...........,.........,......... і ..........! Їх нічого не виправить.
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+4
0
polus (Dnipro)
17.06.2021 в 21:44
Глазки правда режет.. ))
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+3
0
avatar
meffi (Захід)
17.06.2021 в 21:43
Аааааа
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+3
0
avatar
ШашлычОк (Черкассы)
17.06.2021 в 21:42
хутин не х**ло он настоящее х**лище однозначно
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+7
0
kyrnix (Киев)
17.06.2021 в 21:39
"Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії"Ця фраза вже 7 років на кожному матчі збірної лунає. А вони тільки но зараз змогли на російську перекласти.
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+8
0
metall5291 (Kharkiv)
17.06.2021 в 21:44
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 21:37
Я з вболівальниками: Путін --- ху..ло!
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+9
0
Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 21:35
Ну, якщо він не пуйло, то тоді просто вбивця. московіти хочуть, щоб українці кричали саме "путлер - вбивця"? Вони допросяться так само, як з футболками!
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+8
0
royalstas (Вінниця)
17.06.2021 в 21:35
Світ повинен знати своїх героїв!)))
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+8
0
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Микко82 (Херсон)
17.06.2021 в 21:31
Підгорає?
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+7
0


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