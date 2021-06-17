Путин – не х**ло? В России обиделись на кричалки украинских болельщиков на Евро

Cборная Украины в Бухаресте в матче группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1).

Поединок посетило довольно большое количество украинских болельщиков, которые до и во время матча заряжали кричалки про президента России Владимира Путина, в том числе и легендарную Путин – х**ло!

Побывали на матче и российский журналисты, которые тут же передали месседж украинских фанатов в свои издания, что привело к очередному взрыву эмоций у соседей.

По этому поводу стали высказываться как футбольные, так и околофутбольныелюди.

Дошло до того, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал УЕФА жестко отреагировать на оскорбление Путина украинскими фанатами: