Тренер Северной Македонии: Во втором тайме показали, почему мы играем на Евро

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал поражение своей команды от Украины (1:2) на евро-2020.

"Мы провели два разных тайма. Во второй половине показали, почему мы играем на чемпионате Европы.

Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата", - сказал Ангеловски.