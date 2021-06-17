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Тренер Северной Македонии: Во втором тайме показали, почему мы играем на Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Македонцы разочарованы итоговым результатом

Тренер Северной Македонии: Во втором тайме показали, почему мы играем на Евро

ffm.mk

Новина українською

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал поражение своей команды от Украины (1:2) на евро-2020.

"Мы провели два разных тайма. Во второй половине показали, почему мы играем на чемпионате Европы.

Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата", - сказал Ангеловски.

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В статье: Украина Северная Македония Игор Ангеловский
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Комментарии (7)
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Лекарь (село Дарница)
17.06.2021 в 23:38
Македонцам стоит отдать должное. Команда-дебютант, но боролись до конца, пытались перевернуть игру в свою пользу. Будь у них побольше опыта, могли бы нас наказать, за наше пижонство.
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+1
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Виталий1981 (Україна)
17.06.2021 в 23:01
А в першому таймі тоді що показали?
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
17.06.2021 в 23:00
ніби все правильно, але коли б звязда забила пенальті то питань взагалі не було.
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0
0
efim423 (odessa)
17.06.2021 в 22:47
чегоо ? Еслиб не привоз Караваева на ровном месте , и не нырянием Шапаренко ,то во втором тайме македонцев бы доразмазали до 4 голов .
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+2
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
17.06.2021 в 22:51
Если б...
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0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 23:17
О, нашли крайних :))))
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+1
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Лекарь (село Дарница)
17.06.2021 в 23:37
Если бы у бабушки был х*й, то....
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+1
0


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