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Тренер Северной Македонии: Во втором тайме показали, почему мы играем на Евро
Македонцы разочарованы итоговым результатом
ffm.mk
Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски прокомментировал
"Мы провели два разных тайма. Во второй половине показали, почему мы играем на чемпионате Европы.
Сборная Северной Македонии достаточно мастеровитая и заслуживает быть здесь, но мы разочарованы, что нам не удалось достичь желаемого результата", - сказал Ангеловски.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (7)
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