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Сборная Украина пропускает в каждом матче финальных турниров Евро
В восьми поединках подряд
Фото: twitter.com/UEFAcom
Сборная Украины в Бухаресте в матче группового раунда Евро-2020
Гол в ворота Бущана после добивания пенальти на 57-й минуте забил Эзджан Алиоски.
Таким образом, украинцы пропустили в восьми последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.
Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1).
Напомним, что свой следующий поединок на Евро-2020 команда Шевченко проведёт 21 июня против Австрии.
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