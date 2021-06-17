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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украина пропускает в каждом матче финальных турниров Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В восьми поединках подряд

Сборная Украина пропускает в каждом матче финальных турниров Евро

Фото: twitter.com/UEFAcom

Новина українською

Сборная Украины в Бухаресте в матче группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1).

Гол в ворота Бущана после добивания пенальти на 57-й минуте забил Эзджан Алиоски.

Таким образом, украинцы пропустили в восьми последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.

Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1).

Напомним, что свой следующий поединок на Евро-2020 команда Шевченко проведёт 21 июня против Австрии.

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В статье: Украина Северная Македония
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
17.06.2021 в 23:34
Плохая статистика, но это наша История. Главное, чтобы побед становилось побольше. Да и самих фактов участия в финальных турнирах тоже.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
17.06.2021 в 23:12
Украина в каждом матче не участвует
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