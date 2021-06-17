Сборная Украина пропускает в каждом матче финальных турниров Евро

Сборная Украины в Бухаресте в матче группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1) .

Гол в ворота Бущана после добивания пенальти на 57-й минуте забил Эзджан Алиоски.

Таким образом, украинцы пропустили в восьми последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.

Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в двух первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1).

Напомним, что свой следующий поединок на Евро-2020 команда Шевченко проведёт 21 июня против Австрии.