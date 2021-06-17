Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Македония

Сегодня, 17 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2020 Украина - Северная Македония. Подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте обыграли соперника со счетом 2:1.

Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который набрал 44% голосов. Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (19%) и Роман Яремчук - 11%.