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Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Македония
Второе место в голосовании занял Георгий Бущан
footballua.tv
Сегодня, 17 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2020 Украина - Северная Македония. Подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте
Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который набрал 44% голосов. Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (19%) и Роман Яремчук - 11%.
"Спасибо огромное болельщикам, что поддерживали нас на протяжении всей игры, мы ощущали эту поддержку. Мы чувствовали поддержку родных в Украине. Эта победа для них", - сказал Ярмоленко после матча.
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