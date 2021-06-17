  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Македония
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Македония

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Второе место в голосовании занял Георгий Бущан

Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Македония

footballua.tv

Новина українською

Сегодня, 17 июня, состоялся матч второго тура группового этапа Евро-2020 Украина - Северная Македония. Подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте обыграли соперника со счетом 2:1.

Во время матча проводилось голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который набрал 44% голосов. Вслед за ним финишировали Георгий Бущан (19%) и Роман Яремчук - 11%.

"Спасибо огромное болельщикам, что поддерживали нас на протяжении всей игры, мы ощущали эту поддержку. Мы чувствовали поддержку родных в Украине. Эта победа для них", - сказал Ярмоленко после матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Македония
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джин Тоник (R)
17.06.2021 в 23:29
Ярмола наша легенда...надеюсь в сборной будет играть до 36 лет.Настоящий капитан и лидер!
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 23:25
Могли бы Бущану хоть одну награду отдать. Парень тащил нас весь матч с Нидерландами, сделал шикарных два сейва во втором тайме с Македонией, потащил пенальти, и его ни как не отметили.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...