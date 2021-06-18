Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беседин: Пропустили нелепый гол. Хорошо все, что хорошо кончается
Но все-таки довели матч до победы
uefa.com
Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал
"Самое главное, что взяли три очка очень важных. Провели хорошую игру. Пропустили во втором тайме нелепый гол, что дало сопернику второе дыхание. Но мы справились, довели матч до логического завершения. Хорошо все, что хорошо кончается. Теперь будем готовиться к следующему матчу.
Во втором тайме чуть не досмотрели. Заработали пенальти, пропустили. Это футбол. Надо действовать по ситуации, думать на поле и быть готовым к любому развороту событий. Мы были готовы. Хорошо, что выиграли. Будем теперь готовиться к Австрии", – сказал Беседин.
Популярное сейчас
- Путин – не х**ло? В России обиделись на кричалки украинских болельщиков на Евро
- Малиновский не забил пенальти Северной Македонии - ВИДЕО
- Украина - Северная Македония. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 17.06.2021
- Замаскировали. Украина сыграла на Евро-2020 в футболках, на которых почти не видно изображения контуров страны. ФОТОФАКТ
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО