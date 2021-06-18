Беседин: Пропустили нелепый гол. Хорошо все, что хорошо кончается

Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Самое главное, что взяли три очка очень важных. Провели хорошую игру. Пропустили во втором тайме нелепый гол, что дало сопернику второе дыхание. Но мы справились, довели матч до логического завершения. Хорошо все, что хорошо кончается. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

Во втором тайме чуть не досмотрели. Заработали пенальти, пропустили. Это футбол. Надо действовать по ситуации, думать на поле и быть готовым к любому развороту событий. Мы были готовы. Хорошо, что выиграли. Будем теперь готовиться к Австрии", – сказал Беседин.