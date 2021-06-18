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Беседин: Пропустили нелепый гол. Хорошо все, что хорошо кончается

Национальная сборная Украины
Обновлено
(8 голосов)

Но все-таки довели матч до победы

Беседин: Пропустили нелепый гол. Хорошо все, что хорошо кончается

uefa.com

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Беседин прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

"Самое главное, что взяли три очка очень важных. Провели хорошую игру. Пропустили во втором тайме нелепый гол, что дало сопернику второе дыхание. Но мы справились, довели матч до логического завершения. Хорошо все, что хорошо кончается. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

Во втором тайме чуть не досмотрели. Заработали пенальти, пропустили. Это футбол. Надо действовать по ситуации, думать на поле и быть готовым к любому развороту событий. Мы были готовы. Хорошо, что выиграли. Будем теперь готовиться к Австрии", – сказал Беседин.

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В статье: Украина Северная Македония Артем Беседин
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Комментарии (10)
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Papaye (Dnipro)
18.06.2021 в 01:29
Т.е. ты, Артём, увидев, что гол в наши ворота вышел нелепым, решил исправить ситуацию и сделал обостряющий пас в нашу сторону, чтоб македонцы забили гол нормальный, правильно? Тебе недоплачивают что ли, раз помимо того, что пользы не приносишь, так ещё и вредишь?
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0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
18.06.2021 в 00:50
гениальный пас пяткой назад ...прострел на свои ворота ...уже вошел в историю.
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+2
-1
avatar
Просто док (Харьков)
18.06.2021 в 00:26
Беседа, Верю в тебя! Жду гол и футболку)
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0
-5
Андрей (Odessa)
18.06.2021 в 00:26
Нелепый гол и нелепый Беседин на поле.
Ответить
+4
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.06.2021 в 00:29
А из черноморца кто на поле полезный? :)
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+1
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 00:46
При чем здесь Черноморец? Взяли в сборную --- отрабатывай.
+3
0
avatar
Artem-south (Херсон)
18.06.2021 в 00:25
Беседин и Миколенко - два гения футбола
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+4
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
18.06.2021 в 00:29
Миколенко тут при чем? Бамбаские недодурналисты написали? :)
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0
-4
kuandrew (Львов)
18.06.2021 в 00:19
Беседін правильно кажеш, треба думати на полі, думати... А не обрізатись на останніх хвилинах, і створювати контр атаку на свої ворота
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+6
-2
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
18.06.2021 в 00:18
И ты чуть не привез, финтер мля
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+7
-1


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