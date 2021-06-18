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Миколенко: Победа добавляет уверенности, но камень с плеч не упал
Все решится в матче с австрийцами
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал
– После матча с Нидерландами рассчитывали на очки. Переживания были лично у меня.
Первый тайм очень здорово сыграли. Во втором – начался мандраж.
– На установке оговаривалось, кто будет бить пенальти? И поддержали ли Малиновского, как его настроение?
– На установке давно договаривались, кто бьет пенальти – ребята, штатные пенальтисты, сами решают. Не понимаю вопроса о поддержке – для меня это непонятно, это такой же игровой эпизод, когда люди не забивают или допускают ошибку в обороне. Да, не забил, но мы победили. Вся команда побеждает и вся – ошибается.
Конечно, это отрицательный момент – футболист его переживает. Мы – не роботы. Думаю, он рад победе, что все положительно закончилось.
– Можно сказать, что эта победа добавила уверенности? Она – первая за 6 матчей на Евро.
– Конечно, выигрывать на таких чемпионатах очень приятно, добавляет уверенности, но камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче.
– Как тебе газон стадиона в Бухаресте? Здесь будет матч с Австрией.
– Хороший стадион, хорошая атмосфера. Поиграли на многих полях футболисты, я считаю, это идеальное поле.
– Как было играть против Горана Пандева? Он вас чем-то впечатлил?
– Это был не мой визави. Видно, что человек опытный – знает, когда отдавать, куда бежать, умеет мяч придерживать. Видно его класс и мастерство.
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