Миколенко: Победа добавляет уверенности, но камень с плеч не упал

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

– После матча с Нидерландами рассчитывали на очки. Переживания были лично у меня.

Первый тайм очень здорово сыграли. Во втором – начался мандраж.

– На установке оговаривалось, кто будет бить пенальти? И поддержали ли Малиновского, как его настроение?

– На установке давно договаривались, кто бьет пенальти – ребята, штатные пенальтисты, сами решают. Не понимаю вопроса о поддержке – для меня это непонятно, это такой же игровой эпизод, когда люди не забивают или допускают ошибку в обороне. Да, не забил, но мы победили. Вся команда побеждает и вся – ошибается.

Конечно, это отрицательный момент – футболист его переживает. Мы – не роботы. Думаю, он рад победе, что все положительно закончилось.

– Можно сказать, что эта победа добавила уверенности? Она – первая за 6 матчей на Евро.

– Конечно, выигрывать на таких чемпионатах очень приятно, добавляет уверенности, но камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче.

– Как тебе газон стадиона в Бухаресте? Здесь будет матч с Австрией.

– Хороший стадион, хорошая атмосфера. Поиграли на многих полях футболисты, я считаю, это идеальное поле.

– Как было играть против Горана Пандева? Он вас чем-то впечатлил?

– Это был не мой визави. Видно, что человек опытный – знает, когда отдавать, куда бежать, умеет мяч придерживать. Видно его класс и мастерство.