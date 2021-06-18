Степаненко: Червона рута и гимн перед матчем – очень здорово, круто. Это вдохновляет

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1) на Евро-2020.

– Важная победа для нас. Для меня это первая победа в финальной части чемпионата Европы. Лично для меня она очень много значит. Хотел бы посвятить ее своей семье. Они знают, какой путь я прошел, чтобы сегодня быть здесь с командой, сколько проделал работы, чтобы выйти на Евро.

Я очень счастлив. Для меня эта победа очень и очень важная.

- Что сказал Шевченко в перерыве?

– Шевченко пока всех только поздравил, очень много эмоций отдал. Много нервничал. Понимаете, такой счет стал опасен. Мы видели даже в матче с Нидерландами, когда соперник думал, что при 2:0 уже игра сделана. Немного расслабились, пропустили два гола. В этом матче то же самое.

Забивается один мяч – и команда бежит вперед, рискует, создает моменты. Нужно быть сконцентрированным с первых минут.

- Северная Македония забила после добивания, а когда мы не реализовали пенальти – не было вбеганий. Обратили внимание на это?

– Когда нам забили, видел, что там бежали. Думаю, если бы гол забил не тот, кто пробивал пенальти, нужно было бы смотреть, когда они вбежали в штрафную. Потому что все очень быстро, не всегда можно проконтролировать пенальти.

Помню, что вратарь отбил, я бежал со своим игроком, честно, не помню, кто вбегал. Я в штрафную вбегал, они там остались впереди.

– Как себя чувствуешь в плане кондиций?

– Нормально себя чувствую. Сегодня погода была такая, что очень душно. Выходит очень много воды.

- По ТВ атмосфера выглядела очень круто на стадионе. Чувствовалось как домашний матч или как выездной?

– Круто очень. Спасибо болельщикам за поддержку. Также благодаря им сегодня добились победы. "Червона рута" и гимн перед матчем – очень здорово, круто. Это вдохновляет. Спасибо болельщикам.