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Степаненко: Червона рута и гимн перед матчем – очень здорово, круто. Это вдохновляет
Эмоции хавбека сборной Украины после победу над Северной Македонией
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал
– Важная победа для нас. Для меня это первая победа в финальной части чемпионата Европы. Лично для меня она очень много значит. Хотел бы посвятить ее своей семье. Они знают, какой путь я прошел, чтобы сегодня быть здесь с командой, сколько проделал работы, чтобы выйти на Евро.
Я очень счастлив. Для меня эта победа очень и очень важная.
- Что сказал Шевченко в перерыве?
– Шевченко пока всех только поздравил, очень много эмоций отдал. Много нервничал. Понимаете, такой счет стал опасен. Мы видели даже в матче с Нидерландами, когда соперник думал, что при 2:0 уже игра сделана. Немного расслабились, пропустили два гола. В этом матче то же самое.
Забивается один мяч – и команда бежит вперед, рискует, создает моменты. Нужно быть сконцентрированным с первых минут.
- Северная Македония забила после добивания, а когда мы не реализовали пенальти – не было вбеганий. Обратили внимание на это?
– Когда нам забили, видел, что там бежали. Думаю, если бы гол забил не тот, кто пробивал пенальти, нужно было бы смотреть, когда они вбежали в штрафную. Потому что все очень быстро, не всегда можно проконтролировать пенальти.
Помню, что вратарь отбил, я бежал со своим игроком, честно, не помню, кто вбегал. Я в штрафную вбегал, они там остались впереди.
– Как себя чувствуешь в плане кондиций?
– Нормально себя чувствую. Сегодня погода была такая, что очень душно. Выходит очень много воды.
- По ТВ атмосфера выглядела очень круто на стадионе. Чувствовалось как домашний матч или как выездной?
– Круто очень. Спасибо болельщикам за поддержку. Также благодаря им сегодня добились победы. "Червона рута" и гимн перед матчем – очень здорово, круто. Это вдохновляет. Спасибо болельщикам.
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