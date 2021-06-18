  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Расклады по группе перед последним туром

Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг 17 июня в группе С на Евро-2020 были сыграны матчи второго тура.

Сборная Украины в своем матче обыграла Северную Македонию со счетом 2:1, а чуть позже Нидерланды одолели Австрию (2:0).

Таким образом, у сборной Украины после двух туров в активе 3 очка.

Первое место в группе и выход в 1/8 уже оформили голландцы.

Северная Македония останется последней.

Ну а нашей команде для того чтобы занять второе место, нужно в последнем туре не проиграть австрийцам, так как по разнице голов (вернее количеству забитых и пропущенных) мы обходим команду Франко Фоды.

Возможен также выход в 1/8 и с третьего места, то есть в случае поражения австрийцам, однако на данный момент говорить о каких-то математических шансах при таком раскладе очень рано.

Напомним, что поединки 3-го тура группы С (Нидерланды – Северная Македония, Украина-Австрия) состоятся в понедельник 21 июня и начнутся в одно время (19:00).

Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 01:02
все нормально, выходим на Италию, Шева через адвоката Берлускони все порешает
Ответить
0
-1
Alexko (Черкассы)
18.06.2021 в 01:01
На самом деле расклады в 1/8 очень печальные. Если займем 2-ое место, то играть будем с победителем группы А, то есть Италией. Если займем 3-ее место, то с попедителем группы F, cкорее всего Францией.
Ответить
+2
0
Alexko (Черкассы)
18.06.2021 в 01:04
Нужно надеяться, что Уельс обыграет Италию и сбросит их с первого места. Ну и лучше, что бы Португалия выиграла группу свою, с ними всяко легче будет играть, чем с Францией.
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 00:50
На какую группу мы выходим если будем третьи???
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
18.06.2021 в 00:58
На группу СМЕРТИ
Ответить
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
18.06.2021 в 01:14
На первое место группы Е или F
Ответить
+1
-1
denis066 (Днепр )
18.06.2021 в 00:44
Австрия скорее всего будет играть на ничью ,чтобы не выйти на Италию,а с 3 места есть шанс попасть и на равную себе команду...
Ответить
+1
0
Liverpool 333 (Кировоград )
18.06.2021 в 01:10
С3 выходить на 1Е тоисть Испания или 1F тоисть Франция, так что легче не будет, лучше уже второе место и 100% в 1/8, а третье место это ещё и не гарантия выхода
Ответить
0
0
Justise (Львів)
18.06.2021 в 01:26
Не факт що Іспанія займе перше місце
0
0
янковский ян (Запорожье)
18.06.2021 в 00:42
Дело в том что три очка почти гарантированно дадут третье место. Так может слить австрийцам матч.
Ответить
+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
18.06.2021 в 00:49
але 3 очка не гарантують що команда попаде в четвірку кращих лузерів.
Ответить
+3
0
Термит (Киев)
18.06.2021 в 01:13
Более того, третье место (как минимум) - уже гарантировано наше. При этом действительно с тремя очками есть шанс не выйти в 1/8
Ответить
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
18.06.2021 в 00:36
Семен статтю писав? Тільки в нього можуть бути і автрійці і австріяки)))
Ответить
+2
0
avatar
Artem-south (Херсон)
18.06.2021 в 00:35
Может кто-то пояснить, почему мы выходим на второе место при ничье, если разница мячей ноль И У НАС, И У АВСТРИИ?
Ответить
0
0
denis066 (Днепр )
18.06.2021 в 00:36
Больше забито -поэтому и выше..
Ответить
+8
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...