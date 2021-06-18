Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро

В четверг 17 июня в группе С на Евро-2020 были сыграны матчи второго тура.

Сборная Украины в своем матче обыграла Северную Македонию со счетом 2:1 , а чуть позже Нидерланды одолели Австрию (2:0).

Таким образом, у сборной Украины после двух туров в активе 3 очка.

Первое место в группе и выход в 1/8 уже оформили голландцы.

Северная Македония останется последней.

Ну а нашей команде для того чтобы занять второе место, нужно в последнем туре не проиграть австрийцам, так как по разнице голов (вернее количеству забитых и пропущенных) мы обходим команду Франко Фоды.

Возможен также выход в 1/8 и с третьего места, то есть в случае поражения австрийцам, однако на данный момент говорить о каких-то математических шансах при таком раскладе очень рано.

Напомним, что поединки 3-го тура группы С (Нидерланды – Северная Македония, Украина-Австрия) состоятся в понедельник 21 июня и начнутся в одно время (19:00).