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Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро
Расклады по группе перед последним туром
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг 17 июня в группе С на
Сборная Украины в своем матче
Таким образом, у сборной Украины после двух туров в активе 3 очка.
Первое место в группе и выход в 1/8 уже оформили голландцы.
Северная Македония останется последней.
Ну а нашей команде для того чтобы занять второе место, нужно в последнем туре не проиграть австрийцам, так как по разнице голов (вернее количеству забитых и пропущенных) мы обходим команду Франко Фоды.
Возможен также выход в 1/8 и с третьего места, то есть в случае поражения австрийцам, однако на данный момент говорить о каких-то математических шансах при таком раскладе очень рано.
Напомним, что поединки 3-го тура группы С (Нидерланды – Северная Македония, Украина-Австрия) состоятся в понедельник 21 июня и начнутся в одно время (19:00).
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