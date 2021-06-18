Яремчук забил юбилейный гол за сборную Украины

Гол, забитый Романом Яремчуком в ворота сборной Северной Македонии, стал не только победным, но и юбилейным. Форвард отличился в футболке сборной Украины десятый раз.

Чтобы достичь символической отметки, Яремчуку понадобилось 26 матчей и менее трех лет. Дебютный гол за сборную он провел в матче с Сербией в рамках отбора к Евро-2020 (5:0). Также он забивал в матчах (представлены в хронологическом порядке):

с Люксембургом (1:0), отбор к Евро-2020;

с Нигерией (2:2), товарищеский матч;

с Португалией (2:1), отбор к Евро-2020;

с Сербией (2:2), отбор к Евро-2020;

с Германией (1:3), Лига Наций

с Казахстаном (1:1), отбор к ЧМ-2022;

с Кипром (4:0), товарищеский матч;

с Нидерландами (2:3), Евро-2020

Благодаря этому голу 25-летний Яремчук опередил в списке бомбардиров сборной Андрея Гусина и Андрея Воробья, у которых по девять мячей. Евгению Селезневу, который занимает в условном рейтинге седьмое место, Роман уступает один мяч.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины является Андрей Шевченко, который забил 48 мячей. Второе место у Андрея Ярмоленко, в течение Евро он сократил отставание от главного тренера национальной команды до шести голов. У Ярмоленко и Яремчука на турнире по два забитых мяча, в списке бомбардиров Евро-2020 они делят лидерство с Лукаку, Локателли, Шиком, Иммобиле, Дамфрисом и Роналду.