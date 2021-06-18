  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Яремчук забил юбилейный гол за сборную Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук забил юбилейный гол за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Роман уверенно продвигается вверх в иерархии голеадоров сине-желтых

Яремчук забил юбилейный гол за сборную Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Гол, забитый Романом Яремчуком в ворота сборной Северной Македонии, стал не только победным, но и юбилейным. Форвард отличился в футболке сборной Украины десятый раз.

Чтобы достичь символической отметки, Яремчуку понадобилось 26 матчей и менее трех лет. Дебютный гол за сборную он провел в матче с Сербией в рамках отбора к Евро-2020 (5:0). Также он забивал в матчах (представлены в хронологическом порядке):

  • с Люксембургом (1:0), отбор к Евро-2020;
  • с Нигерией (2:2), товарищеский матч;
  • с Португалией (2:1), отбор к Евро-2020;
  • с Сербией (2:2), отбор к Евро-2020;
  • с Германией (1:3), Лига Наций
  • с Казахстаном (1:1), отбор к ЧМ-2022;
  • с Кипром (4:0), товарищеский матч;
  • с Нидерландами (2:3), Евро-2020

Благодаря этому голу 25-летний Яремчук опередил в списке бомбардиров сборной Андрея Гусина и Андрея Воробья, у которых по девять мячей. Евгению Селезневу, который занимает в условном рейтинге седьмое место, Роман уступает один мяч.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории сборной Украины является Андрей Шевченко, который забил 48 мячей. Второе место у Андрея Ярмоленко, в течение Евро он сократил отставание от главного тренера национальной команды до шести голов. У Ярмоленко и Яремчука на турнире по два забитых мяча, в списке бомбардиров Евро-2020 они делят лидерство с Лукаку, Локателли, Шиком, Иммобиле, Дамфрисом и Роналду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Национальная сборная Украины Роман Яремчук
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vano1986 (Львів)
18.06.2021 в 09:09
Після Євро-2016 навіть уявити собі не міг, що в когось з наших буде в активі більше ніж один мяч.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...