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Герой футбольного дня. Роман Яремчук

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Роман делает то, что от него требуется

Герой футбольного дня. Роман Яремчук

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Яремчук забил за сборную Украины уже десять голов. На первый взгляд, это совсем немного, но в разрезе целостной статистики данный показатель весьма солидный. Ведь у пятого лучшего бомбардира сборной Украины всех времен (Олег Гусев) тринадцать голов, у четвертого (Сергей Ребров) – пятнадцать голов. Первый играл за сборную тринадцать лет, второй – четырнадцать. А Яремчук выступает в ней только третий год. И выступать будет еще, если ничего плохого не случится, лет восемь-девять.

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Очень важно, что Роман забивает не просто где-то там, а в финальной части чемпионата Европы. Вчера забил Северной Македонии, перед тем забил Нидерландам, а еще раньше отличился в товарищеской игре с Кипром. Весьма интересный момент: киприотам Яремчук забил один гол, но наработал на индекс xG (ожидаемые гола) 1,96. С таким индексом в "Генте" в матче против "Мускрона", например, он отличился трижды. Для гола Нидерландам хватило xG 0,24; для гола в ворота македонцев – 0,05 (0,13 – за другими данными).

Статистика не врет: в финальной части Евро Яремчук резко повысил свою реализацию. Теперь ему для гола нужно не 6-7 моментов, как раньше, а два-три. В начале вчерашнего поединка был выход один на один, закончившийся не целесообразной передачей влево в итоге перехваченной оппонентом. Примечательно, что в следующем похожем моменте Яремчук уже не выдумывал – успешно решил судьбу эпизода самостоятельно.

Он забил один гол из двух голевых моментов, один гол с одного удара по воротам, отдал восемь передач, из которых одна была ключевой, допустил восемь потерь мяча. Яремчук сыграл в стиле классического центрового нападающего: наименьше среди всех игроков основы встречался с мячом (19 прикосновений), но был одним из самых полезных по уровню эффективности.

Герой футбольного дня. Роман Яремчук - изображение 2

Все выше сказанное – простая констатация. Она не удивляет. Ведь говорим не о Беседине или Довбике, а о футболисте, забившем за сезон более двадцати голов за клуб. На этом чемпионате Европы далеко не у каждой сборной есть такой результативный форвард, поэтому Яремчук просто делает то, что умеет делать лучше всего. И что от него требуется.

Этот чемпионат Европы должен поставить окончательную точку в вопросе перехода Яремчука из "Гента" в топ-чемпионат.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 11:52
Все-таки нужно было ставить вместо Беседина Безуса. Даже не смотря на то что он полузащитник.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
18.06.2021 в 11:17
Очень удобно писать то,что и так все знают.
Ответить
0
-2
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kotigorok (Чернігів)
18.06.2021 в 11:21
А що з твого дозволу треба писати? Усім незадоволений.
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
18.06.2021 в 11:12
Красиво срезал))
Ответить
0
0
MAXIMKA7 (львов)
18.06.2021 в 10:34
Красава, так тримати
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+2
0
Lion Killer (Львів)
18.06.2021 в 10:28
Рома - монстр. Приємно дивитися за його грою. Тільки не зупинятися.
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+2
0
avatar
Saturn (Киев)
18.06.2021 в 10:02
Добавить к статье нечего
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.06.2021 в 09:58
Уже наиграл на свои 15млн
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+2
0


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