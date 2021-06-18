Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герой футбольного дня. Роман Яремчук
Роман делает то, что от него требуется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Яремчук забил за сборную Украины уже десять голов. На первый взгляд, это совсем немного, но в разрезе целостной статистики данный показатель весьма солидный. Ведь у пятого лучшего бомбардира сборной Украины всех времен (Олег Гусев) тринадцать голов, у четвертого (Сергей Ребров) – пятнадцать голов. Первый играл за сборную тринадцать лет, второй – четырнадцать. А Яремчук выступает в ней только третий год. И выступать будет еще, если ничего плохого не случится, лет восемь-девять.
Очень важно, что Роман забивает не просто где-то там, а в финальной части чемпионата Европы. Вчера забил Северной Македонии, перед тем забил Нидерландам, а еще раньше отличился в товарищеской игре с Кипром. Весьма интересный момент: киприотам Яремчук забил один гол, но наработал на индекс xG (ожидаемые гола) 1,96. С таким индексом в "Генте" в матче против "Мускрона", например, он отличился трижды. Для гола Нидерландам хватило xG 0,24; для гола в ворота македонцев – 0,05 (0,13 – за другими данными).
Статистика не врет: в финальной части Евро Яремчук резко повысил свою реализацию. Теперь ему для гола нужно не 6-7 моментов, как раньше, а два-три. В начале вчерашнего поединка был выход один на один, закончившийся не целесообразной передачей влево в итоге перехваченной оппонентом. Примечательно, что в следующем похожем моменте Яремчук уже не выдумывал – успешно решил судьбу эпизода самостоятельно.
Он забил один гол из двух голевых моментов, один гол с одного удара по воротам, отдал восемь передач, из которых одна была ключевой, допустил восемь потерь мяча. Яремчук сыграл в стиле классического центрового нападающего: наименьше среди всех игроков основы встречался с мячом (19 прикосновений), но был одним из самых полезных по уровню эффективности.
Все выше сказанное – простая констатация. Она не удивляет. Ведь говорим не о Беседине или Довбике, а о футболисте, забившем за сезон более двадцати голов за клуб. На этом чемпионате Европы далеко не у каждой сборной есть такой результативный форвард, поэтому Яремчук просто делает то, что умеет делать лучше всего. И что от него требуется.
Этот чемпионат Европы должен поставить окончательную точку в вопросе перехода Яремчука из "Гента" в топ-чемпионат.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Популярное сейчас
- Днепр-1 подпишет нападающего Динамо
- Устроит и ничья с Австрией. Что нужно Украине для выхода в 1/8 финала Евро
- Расписание и результаты Евро-2020
- Украина – Северная Македония 2:1. Видео голов и обзор матча
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО