Герой футбольного дня. Роман Яремчук

Яремчук забил за сборную Украины уже десять голов. На первый взгляд, это совсем немного, но в разрезе целостной статистики данный показатель весьма солидный. Ведь у пятого лучшего бомбардира сборной Украины всех времен (Олег Гусев) тринадцать голов, у четвертого (Сергей Ребров) – пятнадцать голов. Первый играл за сборную тринадцать лет, второй – четырнадцать. А Яремчук выступает в ней только третий год. И выступать будет еще, если ничего плохого не случится, лет восемь-девять.

Очень важно, что Роман забивает не просто где-то там, а в финальной части чемпионата Европы. Вчера забил Северной Македонии, перед тем забил Нидерландам, а еще раньше отличился в товарищеской игре с Кипром. Весьма интересный момент: киприотам Яремчук забил один гол, но наработал на индекс xG (ожидаемые гола) 1,96. С таким индексом в "Генте" в матче против "Мускрона", например, он отличился трижды. Для гола Нидерландам хватило xG 0,24; для гола в ворота македонцев – 0,05 (0,13 – за другими данными).

Статистика не врет: в финальной части Евро Яремчук резко повысил свою реализацию. Теперь ему для гола нужно не 6-7 моментов, как раньше, а два-три. В начале вчерашнего поединка был выход один на один, закончившийся не целесообразной передачей влево в итоге перехваченной оппонентом. Примечательно, что в следующем похожем моменте Яремчук уже не выдумывал – успешно решил судьбу эпизода самостоятельно.

Он забил один гол из двух голевых моментов, один гол с одного удара по воротам, отдал восемь передач, из которых одна была ключевой, допустил восемь потерь мяча. Яремчук сыграл в стиле классического центрового нападающего: наименьше среди всех игроков основы встречался с мячом (19 прикосновений), но был одним из самых полезных по уровню эффективности.

Все выше сказанное – простая констатация. Она не удивляет. Ведь говорим не о Беседине или Довбике, а о футболисте, забившем за сезон более двадцати голов за клуб. На этом чемпионате Европы далеко не у каждой сборной есть такой результативный форвард, поэтому Яремчук просто делает то, что умеет делать лучше всего. И что от него требуется.

Этот чемпионат Европы должен поставить окончательную точку в вопросе перехода Яремчука из "Гента" в топ-чемпионат.