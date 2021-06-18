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Мизин: Перерыв в матче с македонцами не пошел на пользу Украине
Специалист считает, что украинцам не стоило было расслабляться
uefa.com
Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Mизин поделился своими впечатлениями о победе подопечных Андрея Шевченко над Северной Македонией на Евро-2020 (2:1).
"Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу нашим ребятам. То ли они поверили после безупречно проведенного первого тайма, что победа у них уже в кармане, то ли не заметили изменений в настроении соперника, но они оказались не готовы к агрессивным действиям оппонента. К тому же, северомакедонцам прибавил уверенности, вдохновения быстрый гол в начале второго тайма. И пришлось приложить максимум усилий, чтобы довести дело до победы в матче, где, создалось впечатление, обойдется без нервотрепки.
Что еще не понравилось? Снова наши защитники не порадовали надежностью. И если бы не поймавший кураж вратарь Георгий Бущан, то еще неизвестно, как бы все закончилось", - отметил Мизин.
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