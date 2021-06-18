  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Мизин: Перерыв в матче с македонцами не пошел на пользу Украине
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мизин: Перерыв в матче с македонцами не пошел на пользу Украине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист считает, что украинцам не стоило было расслабляться

Мизин: Перерыв в матче с македонцами не пошел на пользу Украине

uefa.com

Новина українською

Экс-полузащитник национальной сборной Украины Сергей Mизин поделился своими впечатлениями о победе подопечных Андрея Шевченко над Северной Македонией на Евро-2020 (2:1).

"Перерыв в матче с балканцами не пошел на пользу нашим ребятам. То ли они поверили после безупречно проведенного первого тайма, что победа у них уже в кармане, то ли не заметили изменений в настроении соперника, но они оказались не готовы к агрессивным действиям оппонента. К тому же, северомакедонцам прибавил уверенности, вдохновения быстрый гол в начале второго тайма. И пришлось приложить максимум усилий, чтобы довести дело до победы в матче, где, создалось впечатление, обойдется без нервотрепки.

Что еще не понравилось? Снова наши защитники не порадовали надежностью. И если бы не поймавший кураж вратарь Георгий Бущан, то еще неизвестно, как бы все закончилось", - отметил Мизин.

Читайте такжеВратарь Северной Македонии: Во втором тайме с Украиной показали лучшую игру на Евро-2020
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония Сергей Мизин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
mafan (Рівне)
18.06.2021 в 13:18
Мізін добре сказав. Центральний опорний, колись дуже недооцінений Лобановським у Динамо. І пас у нього був класний. І удар дальній. Нагадує Сидорчука+Ковальця.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...