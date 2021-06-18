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Сидорчук: Для сборной Украины замечательно, что Ярмоленко почувствовал уверенность
Капитан команды отлично проявляет себя
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о настроении команды после победы над Северной Македонией (2:1).
- После матча Нидерланды - Австрия сборная Украины находится на втором месте в группе. Смотрели ли вы поединок соперников? Или облегчает этот результат для нас задачу выхода в плей-офф?
- Да, мы приехали после своей игры, поужинали, и как раз успели к поединку соперников. Понятное дело, что болели за Нидерланды, чтобы они побольше голов забили и нам было немного легче. Но в матче с Австрией все будет зависеть от нас. Все смотрели расписания и примерно знают, на какие команды мы можем попасть. В плей-офф не будет слабых сборных, из какого бы места мы не вышли. Нужно рассчитывать только на себя.
В общем нам нужно после вчерашней победы оставаться на земле. В команде сейчас излишней эйфории нет. По большому счету, задачу-минимум мы уже выполнили, но всегда хочется достигать большего. Тем более, что мы ни разу в истории не были в плей-офф Евро.
- Как вам тренировочные условия в Бухаресте?
- Я приятно удивлен полями - они действительно высокого качества. Сначала тренировались на одном стадионе, потом переехали на другой. Поля идеальные. В Украине таких полей не хватает. Мы благодарны румынской стороне за организацию.
- Ваша семья приезжала в Бухарест?
- Моя семья сейчас в полном составе находится в Киеве.
- Вы провели два матча на Евро-2020. Легче выходить в стартовом составе или на замену? Какую установку дал вам Андрей Шевченко во вчерашнем поединке?
- Все зависит от игры. Наверное, я принадлежу к тем футболистам, которым труднее выходить на замену. Что касается установки, то была задача укрепить середину поля, поскольку соперники сбились на длинные передачи и отборы. Плюс я должен был помочь при стандартах. Еще задачей было контролировать мяч, у нас немного не получалось во втором тайме.
- Что вам пишут болельщики в соцсетях?
- Сейчас очень много слов поддержки, приятных сообщений. Также большой респект всем, кто пришел на стадион. Когда на разминке болельщики начали петь "Красную руту", у меня мурашки побежали по спине. Спасибо нашим болельщикам за это.
- Вопрос от французского журналиста. Даже во Франции, где есть Мбаппе, Гризманн и Бензема, СМИ пишут, что в сборной Украины сильная атака. В чем секрет?
- Конечно, это приятно для наших игроков атаки - Малиновского, Яремчука, Ярмоленко, Зинченко. Секрет в их индивидуальном мастерстве. Каждый из них силен по-своему. Малиновский прекрасно работает с мячом, у него хорошие удар и пас. Яремчук здорово находит пространство, открывается, работает на поле. Он очень сильно проводит чемпионат Европы. Я смотрю на его работу на тренировках, как он восстанавливается. У человека есть цель, и он к ней идет.
Приятно наблюдать, как Роман вырос в сборной. У Ярмоленко появились крылья на этом турнире, для него это очень важно. Он был немного подавлен эмоционально, а после первой игры было заметно, как он обрадовался тому, что забил и провел хороший поединок. Для команды замечательно, что Андрей почувствовал уверенность.
- Последний раз до вчерашнего дня сборная Украины побеждала на Евро в 2012 году. Какие эмоции вы испытывали тогда?
- Я помню матч со Швецией, смотрел его дома в Запорожье. У нас тогда еще был отпуск. Конечно, было много положительных эмоций", - отметил Сидорчук.
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