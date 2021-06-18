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За двадцать минут пребывания на поле Артем Беседин допустил девять потерь мяча в матче с Северной Македонией

Национальная сборная Украины
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(5 голосов)

Такое себе усиление

За двадцать минут пребывания на поле Артем Беседин допустил девять потерь мяча в матче с Северной Македонией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча второго тура Евро-2020 все проведенные замены оценил положительно. Сказал, что футболисты, которые вышли на поле, принесли команде пользу.

На замену выходили: Виктор Цыганков вместо Андрея Ярмоленко (70-я минута), Артем Беседин вместо Романа Яремчука (70-я минута), Сергей Сидорчук вместо Николая Шапаренко (78-я минута), Эдуард Соболь вместо Руслана Малиновского (90+2-я минута).

Интересная статистика Артема Беседина. Имея в своем запасе двадцать минут чистого игрового времени (25 – вместе с дополнительным), нападающий киевского "Динамо" не нанес ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал семь передач, из которых точных – 71 процент.

За двадцать минут пребывания на поле Артем Беседин допустил девять потерь мяча в матче с Северной Македонией - изображение 1

Артем допустил девять потерь мяча на поле – хуже показатель только у Виталия Миколенко (10 потерь), который отыграл все девяносто минут. Одна из потерь произошла на своей половине поля. В противовес – Беседин только раз завладел мячом. Вступив восемь раз в единоборства, Беседин выиграл лишь 13 процентов из них – это самый низкий показатель среди игроков обеих команд.

Артем Беседин только однажды за отведенное ему время дотронулся до мяча в чужой штрафной.

Статистика - InStat

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Комментарии (15)
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Papaye (Dnipro)
18.06.2021 в 15:47
А я ещё в ЛЧ 99-00 думал, что Шацких деревянный (особенно на фоне Реброва). Прости Макс, ты оказывается круто играл!!!
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0
0
Maryan (Lviv)
18.06.2021 в 15:45
Бєсєдін дійсно зайвий в збірній, а от чому не Довбик вийшов, він ж є у запасі, чи це наш прихований козир?
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
18.06.2021 в 15:44
Зато на его фоне все смотрятся сразу получше. Он в команде для контраста, для того чтоб другие свою самооценку повышали
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+3
0
аалекс ( Крым)
18.06.2021 в 15:40
Ничего страшного, в игре с Австрией реабилитируется)))
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0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 15:22
в том числе одним касанием отправил макдаков в контратаку, завершившуюся ударом по воротам. Домой, Новой поштой
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+6
-1
тутти-10 (Сумська область)
18.06.2021 в 15:49
Для чого? Нехай там загублять. Для чого таке дерево потрібне дома
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0
0
sheamus1806 (Тернопіль)
18.06.2021 в 15:21
Все сказано вірно нажаль рівноціної заміни яремчуку немає
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+4
0
Papaye (Dnipro)
18.06.2021 в 15:43
Зато есть куча замен Беседину. Вот интересно, в любом правдивом комментарии на счёт него кто-то усердно лепит минусы. Это сам Артём и его друзья? Ну не верится, что у нас есть поклонники его "таланта", если только эти поклонники не желают зла нашей сборной.
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+1
0
Ramses-ua (Запоріжжя)
18.06.2021 в 15:17
Вы фсё врёте! Досі не можу зрозуміти, навіщо він збірній ,навідь до Евро було зрозуміло що це гравець низької кваліфікації,я не вірю що немає краще за нього українця в якості другого форварда.кращеб вже Кулача,Філіпова..бл.. Гладкий краще навідь...но то таке
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+5
-1
Kela (Одесса)
18.06.2021 в 15:16
надо быть честными, Беседин явно не тянет сборную, надо пробовать Довбика
Ответить
+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 15:13
"Лев" матчу. Той що всрався.
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
18.06.2021 в 15:06
Маркс Берг в порівнянні з ним - топ форвард!!!
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+3
-2
Димитър из Софии (София)
18.06.2021 в 14:58
Сеймон не написал про Марлоса в прошлой игре и Степаненко в этой, наверное клуб не тот.А по факту, Беседин сыграл плохо, хотя в моменте с ударом Цыганкова - скинул отлично.
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0
-1
aleks68
18.06.2021 в 15:29
лижи дырявым и не гавкай
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+2
0
ZSTV1223 (Черкаси)
18.06.2021 в 14:54
Мабуть Поворознюк краще б зіграв.
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+4
-2


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