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За двадцать минут пребывания на поле Артем Беседин допустил девять потерь мяча в матче с Северной Македонией
Такое себе усиление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча второго тура Евро-2020 все проведенные замены оценил положительно. Сказал, что футболисты, которые вышли на поле, принесли команде пользу.
На замену выходили: Виктор Цыганков вместо Андрея Ярмоленко (70-я минута), Артем Беседин вместо Романа Яремчука (70-я минута), Сергей Сидорчук вместо Николая Шапаренко (78-я минута), Эдуард Соболь вместо Руслана Малиновского (90+2-я минута).
Интересная статистика Артема Беседина. Имея в своем запасе двадцать минут чистого игрового времени (25 – вместе с дополнительным), нападающий киевского "Динамо" не нанес ни одного удара по воротам, дважды попал в офсайд, отдал семь передач, из которых точных – 71 процент.
Артем допустил девять потерь мяча на поле – хуже показатель только у Виталия Миколенко (10 потерь), который отыграл все девяносто минут. Одна из потерь произошла на своей половине поля. В противовес – Беседин только раз завладел мячом. Вступив восемь раз в единоборства, Беседин выиграл лишь 13 процентов из них – это самый низкий показатель среди игроков обеих команд.
Артем Беседин только однажды за отведенное ему время дотронулся до мяча в чужой штрафной.
Статистика - InStat
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