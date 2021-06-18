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Нет пророка в отечестве своем. Фаны Динамо достали Луческу даже в Бухаресте
Баннер против Луческу был обнаружен на матче Украина - Северная Македония
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Вчера сборная Украины в Бухаресте во втором круге группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1).
Поединок посетило довольно большое количество украинских болельщиков, причем были среди них и поклонники "Динамо". Также поприсутствовал на поединке и главный тренер киевлян Мирча Луческу.
Однако и тут активные болельщики киевлян, которые выступают против Луческу, смогли "достать" тренера.
В частности, на трибунах был замечен баннер против Луческу, который фаны "Динамо" многократно по ходу сезона вывешивали во время игр киевской команды в УПЛ и еврокубках.
???????? Na meczu Ukrainy pojawiali się też ultrasi Dynamo z ich flagą- przekreślona podobizna Lucescu. Od roku jeżdżą z nią na każdy mecz. pic.twitter.com/cdm8nwrMSR— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 17, 2021
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