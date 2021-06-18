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Национальная сборная Украины

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Нет пророка в отечестве своем. Фаны Динамо достали Луческу даже в Бухаресте

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Баннер против Луческу был обнаружен на матче Украина - Северная Македония

Нет пророка в отечестве своем. Фаны Динамо достали Луческу даже в Бухаресте

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Вчера сборная Украины в Бухаресте во втором круге группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1).

Поединок посетило довольно большое количество украинских болельщиков, причем были среди них и поклонники "Динамо". Также поприсутствовал на поединке и главный тренер киевлян Мирча Луческу.

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Однако и тут активные болельщики киевлян, которые выступают против Луческу, смогли "достать" тренера.

В частности, на трибунах был замечен баннер против Луческу, который фаны "Динамо" многократно по ходу сезона вывешивали во время игр киевской команды в УПЛ и еврокубках.

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В статье: Мирча Луческу Украина Северная Македония Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Maugli (Джунгли Африки)
18.06.2021 в 17:36
Просто дебіли!
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 17:36
ахахах беги цыган беги)
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0
ещё не специалист (Кривой Рог)
18.06.2021 в 17:04
у кого-то проявляется тяжелое детство и недостаток витамин...
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