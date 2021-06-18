Нет пророка в отечестве своем. Фаны Динамо достали Луческу даже в Бухаресте

Вчера сборная Украины в Бухаресте во втором круге группового раунда Евро-2020 обыграла Северную Македонию (2:1).

Поединок посетило довольно большое количество украинских болельщиков, причем были среди них и поклонники "Динамо". Также поприсутствовал на поединке и главный тренер киевлян Мирча Луческу.

Однако и тут активные болельщики киевлян, которые выступают против Луческу, смогли "достать" тренера.

В частности, на трибунах был замечен баннер против Луческу, который фаны "Динамо" многократно по ходу сезона вывешивали во время игр киевской команды в УПЛ и еврокубках.