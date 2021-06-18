Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: Проблема сборной - короткая скамейка запасных. Игроки, которые вышли на замену, не усилили игру
Сборная обыграла Северную Македонию, но вопросы остались
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок
"В первом тайме ребята играли очень здорово, мне понравилось как ребята начали - очень агрессивно, очень надежно. И то что поменялись по персоналиям, то что вместо Сидорчука вышел Степаненко – вполне нормально и логично. А то что вышел Шапаренко - меня немного насторожило, но с другой стороны, он очень спокойно отыграл, не было никаких срывов, провалов.
Наша большая проблема, что у нас нет большой скамейки запасных, выходят ребята, особенно которые вышли во втором тайме и они не усилили игру. У нас есть лидеры, которые играют в стартовом составе. Мне очень понравилось, как мы сыграли первый тайм, особенно движение, особенно было желание, которое нам в последних играх не отнимать, снова проявили свои качества такие, как Яремчук и Ярмоленко.
Видно, что у нас два совершенно разных тайма, совершенно провальный второй тайм. В этом матче мы создавали моменты, то что должны были делать и в первом матче, то что мы можем и умеем. Часто ругают Зинченко и Малиновского, но сегодня они очень здорово выходили из обороны в атаку.
Я думаю, стоит похвалить наших ребят, наших лидеров, Ярмоленко очень старался. Ярмоленко первый тайм великолепно отыграл, было видно желание и как он старается, столько передач хороших отдает и вот та агрессия, которая нам в такой игре очень нужна, позитивная агрессия, она присутствовала.
На самом деле, в первом тайме практически у Северной Македонии почти не было шансов, было пару прострелов, ударов. Наши ребята здорово комбинировали, мне понравилось, коллективная скорость мышления была. Мы здорово играли между линиями", - сказал Левченко.
Популярное сейчас
- Фортуна отдает должок: Ярмоленко играет главный турнир в жизни
- "Вот дерьмо, мне же только 29 лет". Врач скорой помощи – о первых словах Эриксена после прихода в сознание
- Украинский футболист принял участие в ролике в знак поддержки Кристиана Эриксена
- (Анти) Герой футбольного дня. Марлос
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобиле. ФОТО